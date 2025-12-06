Tradiții și superstiții de Sfântul Nicolae. Ce nu ai voie să faci azi, 6 decembrie 2025

Credincioșii îl sărbătoresc astăzi, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcător de minuni. Creștinii ortodocși din toate colțurile țării urmează o serie de tradiții și obiceiuri, bucurându-se alături de cei dragi. Iată ce nu ar trebui să faci astăzi, în zi de sărbătoare.

Astăzi, 6 decembrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Nicolae. Toți credincioșii se roagă astăzi pentru sănătate și bucurii. De asemenea, copiii îl așteaptă nerăbdători pe Moș Nicolae să vină și să le umple ghetuțele cu bunătăți.

Tradiții și superstiții de Sfântul Nicolae

Iată ce nu trebuie să faci astăzi, în această zi de mare sărbătoare:

Evită munca grea. Potrivit tradiției, această zi este dedicată liniștii și reculegerii. Munca la câmp, în gospodărie sau activitățile solicitante nu sunt permise și pot atrage necazuri sau neîmpliniri în anul care vine.

Nu spăla sau călca rufe. Spălatul rufelor, călcatul și alte treburi similare sunt interzise, la fel ca în alte sărbători mari din calendar.

Nu purta discuții aprinse și ni te certa. Sfântul Nicolae este un simbol al blândeții și al iertării. Astfel, o ceartă sau conflict sunt considerate semn rău astăzi.

Ajută-i pe cei care îți cer ajutorul. Pentru că îl sărbătorim pe Sfântul care susține generozitatea și bunătatea, ziua de astăzi trebuie să fie marcată de dărnicie și să nu refuzăm să oferim sprijin.

Nu da bani sau obiecte cu împrumut. Astăzi este recomandat să eviți orice fel de împrumut, pentru că riști să îți pierzi norocul dacă dai bani sau lucruri din casă.

Stai departe de bârfe și vorbe urâte. Zvonurile, bârfele și răutățile nu sunt permise într-o astfel de zi de sărbătoare mare.

