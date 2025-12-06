Acasă » Știri » Anunțul momentului: Gabriela Cristea revine în televiziune! În ce emisiune va apărea

Anunțul momentului: Gabriela Cristea revine în televiziune! În ce emisiune va apărea

De: Denisa Iordache 06/12/2025 | 11:46
Anunțul momentului: Gabriela Cristea revine în televiziune! În ce emisiune va apărea
Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Fanii Gabrielei Cristea, pregătiți-vă pentru vestea care urmează! Vedeta revine în forță în televiziune, după o pauză de aproape 1 an de pe micile ecrane. Cu ce post TV a semnat? Momentan vă spunem doar atât: merge la concurență! Toate detaliile în articol. 

Gabriela Cristea a plecat de la Antena Stars în luna ianuarie a acestui an. La acel moment, ea era prezentatoarea emisiunii Mireasa Capriciile iubirii și i-a predat ștafeta Ralucăi Preda, actuala prezentatoare. Cu o carieră vastă în spate și emisiuni care au ajuns la inimile oamenilor, vedeta TV a întristat publicul cu această veste. 

Gabriela Cristea revine pe micile ecrane

Revenirea se va face însă într-o postură nouă, ci nu așa cum ne-am obișnuit să o vedem. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a acceptat rolul de jurat permanent în competiția culinară „Cozonacul de Aur”. ”Semnarea” contractului s-a făcut chiar în direct, atunci când prezentatorul emisiunii i-a făcut propunerea vedetei TV pentru a nu-i mai lăsa loc de gândit. Momentul plin de emoție a ajuns la inimile telespctatorilor, mai ales pentru că Gabriela Cristea i-a acceptat propunerea lui Cătălin Măruță. 

Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase
Două zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent. În centru va sta domnul nea Vasile, șeful cozonacilor din România, iar alături de el va fi Alex Cârțu, și el un specialist cu acte în regulă. Toți trei aveți experiență. Nea Vasile face cozonaci toată ziua, Alex Cârțu participă la competiții, iar tu, la rândul tău, cred că faci niște cozonaci senzaționali, mai ales că te-am văzut gătind de fiecare dată”, a spus Cătălin Măruță.

Gabriela Cristea a semnat cu Cătălin Măruță. Sursă: Instagram

După o discuție relaxată purtată în direct, Cătălin Măruță a luat-o pe nepregătite pe Gabriela Cristea și i-a pus pe masă contractul pentru „Cozonacul de Aur 2025- Invitat permanent în juriu”. Luată prin surprindere, vedeta TV s-a amuzat de situație și de faptul că nu a avut un pix, fiind nevoită să semneze cu markerul. Întreaga scenă s-a petrecut în direct, sub privirile telespectatorilor.  

Mai apoi, a urmat o mică pregătire care el să îi arate Gabrielei Cristea ce va urma pentru ea. Vedeta a analizat o serie de cozonaci aduși pentru demonstrație și le-a evaluat aspectul, modul în care sunt copți, textura aluatului și distribuția umpluturii. 

„Produsul trebuie să arate bine, să aibă luciu și să nu fie exagerat de dulce”, a spus vedeta. 

Oamenii o vor putea vedea pe micile ecrane pe Gabriela Cristea, în postura de jurat, începând cu săptămâna viitoare, atunci când va începe noul sezon „Cozonacul de Aur”. 

„Azi am fost la PRO TV în emisiunea La Măruță. Ca de fiecare dată m-am simțit bine primită și mi-a făcut plăcere să-mi petrec după amiaza împreună cu Cătălin Măruță. De luni mă găsiți pentru două săptămâni tot acolo de la 15.00 fix. Vă aștept și pe voi cu drag!”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare. 

„Cozonacul de Aur” este o competiție culinară care se desfășoară în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Mai mulți pasionați de cozonaci din toată țara participă și își prezintă cele mai bune rețete pentru a impresiona juriul. 

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a apărat Gabriela Cristea, după ce a fost criticată că nu are manichiura făcută: ”Am avut niște probleme”

Gabriela Cristea a furat startul! Cum și-a decorat casa pentru Crăciun

Tags:
Iți recomandăm
Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!”
Știri
Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă:…
Pîrvu Georgian a fost condamnat în 2021 pentru omor calificat. Ireal unde a fost găsit după 4 ani de fugă
Știri
Pîrvu Georgian a fost condamnat în 2021 pentru omor calificat. Ireal unde a fost găsit după 4 ani…
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Mediafax
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h”
Gandul.ro
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Mediafax
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
Click.ro
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h”
Gandul.ro
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ...
Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!”
Pîrvu Georgian a fost condamnat în 2021 pentru omor calificat. Ireal unde a fost găsit după 4 ani ...
Pîrvu Georgian a fost condamnat în 2021 pentru omor calificat. Ireal unde a fost găsit după 4 ani de fugă
BANCUL DE SÂMBĂTĂ | ”Ce frumos miros mititeii!”
BANCUL DE SÂMBĂTĂ | ”Ce frumos miros mititeii!”
Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu ...
Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat”
După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: „Am așteptări foarte mari” ...
După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: „Am așteptări foarte mari” | EXCLUSIV
Test IQ | Găsiți numărul 54 ascuns printre 43. Geniile îl descoperă în doar 20 de secunde
Test IQ | Găsiți numărul 54 ascuns printre 43. Geniile îl descoperă în doar 20 de secunde
Vezi toate știrile
×