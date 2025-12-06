Anunțul momentului: Gabriela Cristea revine în televiziune! În ce emisiune va apărea

Fanii Gabrielei Cristea, pregătiți-vă pentru vestea care urmează! Vedeta revine în forță în televiziune, după o pauză de aproape 1 an de pe micile ecrane. Cu ce post TV a semnat? Momentan vă spunem doar atât: merge la concurență! Toate detaliile în articol.

Gabriela Cristea a plecat de la Antena Stars în luna ianuarie a acestui an. La acel moment, ea era prezentatoarea emisiunii Mireasa Capriciile iubirii și i-a predat ștafeta Ralucăi Preda, actuala prezentatoare. Cu o carieră vastă în spate și emisiuni care au ajuns la inimile oamenilor, vedeta TV a întristat publicul cu această veste.

Gabriela Cristea revine pe micile ecrane

Revenirea se va face însă într-o postură nouă, ci nu așa cum ne-am obișnuit să o vedem. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a acceptat rolul de jurat permanent în competiția culinară „Cozonacul de Aur”. ”Semnarea” contractului s-a făcut chiar în direct, atunci când prezentatorul emisiunii i-a făcut propunerea vedetei TV pentru a nu-i mai lăsa loc de gândit. Momentul plin de emoție a ajuns la inimile telespctatorilor, mai ales pentru că Gabriela Cristea i-a acceptat propunerea lui Cătălin Măruță.

„Eram pregătit cu aplauzele, ca și cum eram sigur că vei semna. Știi, în sensul acesta vorbesc. Trebuie să-ți fac puțin pregătirea pentru concursul Cozonacul de Aur, care începe luni, săptămâna viitoare. În felul următor se va desfășura: tu vei fi jurat permanent. În centru va sta domnul nea Vasile, șeful cozonacilor din România, iar alături de el va fi Alex Cârțu, și el un specialist cu acte în regulă. Toți trei aveți experiență. Nea Vasile face cozonaci toată ziua, Alex Cârțu participă la competiții, iar tu, la rândul tău, cred că faci niște cozonaci senzaționali, mai ales că te-am văzut gătind de fiecare dată”, a spus Cătălin Măruță.

După o discuție relaxată purtată în direct, Cătălin Măruță a luat-o pe nepregătite pe Gabriela Cristea și i-a pus pe masă contractul pentru „Cozonacul de Aur 2025- Invitat permanent în juriu”. Luată prin surprindere, vedeta TV s-a amuzat de situație și de faptul că nu a avut un pix, fiind nevoită să semneze cu markerul. Întreaga scenă s-a petrecut în direct, sub privirile telespectatorilor.

Mai apoi, a urmat o mică pregătire care el să îi arate Gabrielei Cristea ce va urma pentru ea. Vedeta a analizat o serie de cozonaci aduși pentru demonstrație și le-a evaluat aspectul, modul în care sunt copți, textura aluatului și distribuția umpluturii.

„Produsul trebuie să arate bine, să aibă luciu și să nu fie exagerat de dulce”, a spus vedeta.

Oamenii o vor putea vedea pe micile ecrane pe Gabriela Cristea, în postura de jurat, începând cu săptămâna viitoare, atunci când va începe noul sezon „Cozonacul de Aur”.

„Azi am fost la PRO TV în emisiunea La Măruță. Ca de fiecare dată m-am simțit bine primită și mi-a făcut plăcere să-mi petrec după amiaza împreună cu Cătălin Măruță. De luni mă găsiți pentru două săptămâni tot acolo de la 15.00 fix. Vă aștept și pe voi cu drag!”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

„Cozonacul de Aur” este o competiție culinară care se desfășoară în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Mai mulți pasionați de cozonaci din toată țara participă și își prezintă cele mai bune rețete pentru a impresiona juriul.

CITEȘTE ȘI:

Cum s-a apărat Gabriela Cristea, după ce a fost criticată că nu are manichiura făcută: ”Am avut niște probleme”

Gabriela Cristea a furat startul! Cum și-a decorat casa pentru Crăciun