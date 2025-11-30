Cum s-a apărat Gabriela Cristea, după ce a fost criticată că nu are manichiura făcută: ”Am avut niște probleme”

Gabriela Cristea este prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate mare de urmăritori. De-a lungul timpului a primit critici pentru ținutele pe care le-a purtat, însă acum, altul a fost „mărul discordiei”. Manichiura fostei prezentatoare TV a iscat reproșuri din partea celor care o urmăresc. Cum a răspuns la mesajele primite.

Gabriela Cristea este o fostă prezentatoare cunoscută și apreciată de fani, având numeroși urmăritori pe rețelele de socializare cărora le împărtășește diverse momente din viața sa. Tocmai din cauza acestei expuneri constante, vedeta a primit mai multe mesaje negative de-a lungul timpului la care a încercată să răspundă într-un mod cât mai diplomat. De data aceasta, ea a publicat un clip video în care se vede că nu are manichiura făcută, iar fanii fiind surprinși de aspectul natural al mâinilor ei.

Vedeta a răspuns comentatilor negative pe care le-a primit despre lipsa manichiurii. Gabriela Cristea preciază unghiile făcute, dar momentan preferă să lase mâinile naturale, din cauza unor tratamente pe care le urmează.

Ea a transmis un mesaj de pozitivitate și încredere, arătând că nu se lasă afectată de criticile din mediul online.

„Zilele trecute am făcut un video în care mi se vedeau mâinile și am primit foarte multe critici ca nu am manichiura făcută. Ce vreau să spun este ca mie nu îmi este rușine cu mâinile mele nemanichiurate și muncite. Pe de altă parte mie îmi place mult să am manichiură îngrijită, dar am avut din nou câteva probleme și am făcut ceva tratamente. Din această cauză, nu am niciun stres să-mi arăt mâinile așa cum sunt. Dar o să vină soarele și pe strada mea… curând!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

