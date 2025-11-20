Gabriela Cristea a furat startul! Cum și-a decorat casa pentru Crăciun

Pregătirile pentru Crăciun au început deja în familia Gabrielei Cristea. Vedeta, alături de Tavi Clonda, și cele două fiice, Iris și Victoria, s-a apucat de amenajarea locuinței pentru a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape. Împreună, au creat o atmosferă caldă și festivă, marcând începutul unei perioade mult așteptate.

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, tot mai multe vedete par să fi „furat startul” și să fi intrat deja în spiritul festiv. Multe dintre ele au început pregătirile din timp, transformându-și locuințele în spații pline de culoare, lumini și ornamente specifice acestei perioade magice.

După ce Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut bradul alături de copiii lor în urmă cu o săptămână, a venit rândul și Gabrielei Cristea. În locuința sa atmosfera sărbătorilor de iarnă a început deja să prindă contur. Prezentatoarea TV se numără printre vedetele care și-au pregătit din timp decorul de Crăciun, iar bradul ocupă un loc special în casă. Gabriela l-a amplasat într-un colț care pune în valoare nuanța principală aleasă pentru ornamente: turcoazul.

Pentru acest an, ea și familia ei au optat pentru decorațiuni în nuanțe de turcoaz, completate de globuri tradiționale și o fundă realizată acasă chiar de vedetă din tul. Încântată de rezultat, Gabriela Cristea a împărtășit imaginile festive cu urmăritorii ei de pe rețelele sociale.

”Noi am împodobit bradul! Am ales turcoaz pentru anul acesta ca să se integreze cu tapetul iar funda a fost făcută din tul de mine acasă. Voi ce culoare vă faceți bradul în anul acesta? Cine mai are bradul împodobit deja?”, a declarat Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

