Gabriela Cristea a răbufnit! Ce le-a transmis tuturor celor care îi lasă comentarii negative

Gabriela Cristea le-a dat peste nas tuturor celor care o critică! Vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online. Ce mesaj le-a transmis persoanelor răutăcioase? Află toate detaliile în articol!

Gabriela Cristea este una dintre cele mai active vedete de la noi în mediul online. Ea postează activități zilnice și își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, iar acest lucru dă startul unor serii de comentarii, printre care și unele negative.

Gabriela Cristea, replică dură

Postările Gabrielei Cristea diferă: fie momente din intimitatea casei petrecute în familie, vacanțe sau diferite rețete culinare. Recent, Tavi Clonda a făcut o postare despre un preparat al vedetei și a lăudat-o pe Gabriela. Oamenii au lăsat o mulțime de comentarii negative, așa că fosta prezentatoare a oferit replica. Ea a spus că și ea ar putea să fie răutăcioasă, dar nu o face.

„Și eu pot să îi iau în vizor pe hateri și să fac comentarii la ce spun ei, diferența este că eu am să-păstrez decența și bunul simț sau…cum e să crezi că doar tocana cu rantas e cea mai bună mâncare din lume. Enjoy. N-am mai făcut un video de mult timp. Probabil nu l-aș fi făcut nici pe acesta foarte curând, însă a făcut Tavi zilele trecute o postare despre un fel de mâncare pe care l-am făcut eu. Comentariile au fost incredibile și nu în sensul pozitiv. Voiam să vorbim puțin despre comentariile acestea și mai ales despre cei care își permit să comenteze niște lucruri care, evident, nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru cei care o să îmi spună că dragă, dacă postezi în social-media, asumă-ți și criticile, am și eu un comentariu de făcut: criticile sunt constructive. Răutățile rămân răutăți!”, a spus Gabriela Cristea.

