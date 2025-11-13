Acasă » Știri » Gabriela Cristea a răbufnit! Ce le-a transmis tuturor celor care îi lasă comentarii negative

Gabriela Cristea a răbufnit! Ce le-a transmis tuturor celor care îi lasă comentarii negative

De: Denisa Iordache 13/11/2025 | 14:30
Gabriela Cristea a răbufnit! Ce le-a transmis tuturor celor care îi lasă comentarii negative
Gabriela Cristea / FOTO: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Gabriela Cristea le-a dat peste nas tuturor celor care o critică! Vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online. Ce mesaj le-a transmis persoanelor răutăcioase? Află toate detaliile în articol!

Gabriela Cristea este una dintre cele mai active vedete de la noi în mediul online. Ea postează activități zilnice și își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, iar acest lucru dă startul unor serii de comentarii, printre care și unele negative.

Gabriela Cristea, replică dură

Postările Gabrielei Cristea diferă: fie momente din intimitatea casei petrecute în familie, vacanțe sau diferite rețete culinare. Recent, Tavi Clonda a făcut o postare despre un preparat al vedetei și a lăudat-o pe Gabriela. Oamenii au lăsat o mulțime de comentarii negative, așa că fosta prezentatoare a oferit replica. Ea a spus că și ea ar putea să fie răutăcioasă, dar nu o face.

„Și eu pot să îi iau în vizor pe hateri și să fac comentarii la ce spun ei, diferența este că eu am să-păstrez decența și bunul simț sau…cum e să crezi că doar tocana cu rantas e cea mai bună mâncare din lume. Enjoy. N-am mai făcut un video de mult timp. Probabil nu l-aș fi făcut nici pe acesta foarte curând, însă a făcut Tavi zilele trecute o postare despre un fel de mâncare pe care l-am făcut eu. Comentariile au fost incredibile și nu în sensul pozitiv. Voiam să vorbim puțin despre comentariile acestea și mai ales despre cei care își permit să comenteze niște lucruri care, evident, nu au nicio legătură cu realitatea. Pentru cei care o să îmi spună că dragă, dacă postezi în social-media, asumă-ți și criticile, am și eu un comentariu de făcut: criticile sunt constructive. Răutățile rămân răutăți!”, a spus Gabriela Cristea.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CITEȘTE ȘI:

Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”

Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…”

Tags:
Iți recomandăm
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Știri
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Știri
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament”...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului
Adevarul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, ...
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport! 
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de ...
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: “Am venit și cu bani de acasă”
Vezi toate știrile
×