Gabriela Cristea a împlinit 51 de ani și Tavi Clonda i-a făcut o surpriză colosală: „Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de…”

Gabriela Cristea a împlinit 51 de primăveri în urmă cu o zi! Vedeta și-a petrecut aniversarea așa cum se cuvine și a avut parte de o surpriză spectaculoasă din partea lui Tavi Clonda. Află în articol toate detaliile!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de peste un deceniu și au o familie minunată împreună. Cei doi obișnuiesc să împărtășească cu fanii momente speciale din viața lor de familie, dar și de cuplu.

Tavi Clonda, surpriză colosală pentru Gabriela Cristea

Recent, cu ocazia aniversării Gabrielei Cristea, cei doi au plecat alături de fiicele lor, Iris și Victoria, în Italia. Drept destinație au ales Abruzzo, o regiune din sudul țării cu dealuri pitorești și munți. Toată această vacanță a fost plănuită în detaliu de Tavi, care a vrut să o readucă pe prezentatoarea TV într-un loc care o face fericită.

Cei doi au publicat imagini din vacanța de vis și le-au spus fanilor că nici măcar vremea nepotrivită nu le poate strica dispoziția.

„Chiar dacă este puțin înnorat, suntem în Italia. Fetele deja s-au dus pe plajă. Ne-am întors pe Coasta de Est și suntem într-un loc foarte, foarte frumos care nouă ne place în mod deosebit. Aici marea este ceva… Suntem tare fericiți”, au spus cei doi.

După cum vă spuneam, fiecare detaliu a fost gândit foarte amănunțit de Tavi Clonda. Artistul a vrut ca soția lui să aibă parte de o aniversare perfectă, așa că s-a gândit la tot. Cazarea este una care le oferă o priveliște minunată spre munți, vie și o livadă de măslini. Mai mult, aceasta le pune la dispoziție o terasă și bucătărie proprii, dar și piscină, pentru ca celor patru să nu le lipsească nimic.

„Wow, uitați-vă aici! Superb, superb”, a spus Gabriela în filmulețul în care prezenta cazarea.

Vedeta, recunoscătoare pentru prezența lui Tavi Clonda în viața ei, a transmis un mesaj emoționant. Soțul ei se asigură întotdeauna că orice vis al Gabrielei Cristea devine realitate.

„El îmi potolește demonii și mă scoate mereu la lumină. Ieri am ieșit la o plimbare de îndrăgostiți pe malul Mării Adriatice, așa cum am făcut și astă vară. Și unde mai pui la socoteală că face din fiecare vis al meu un scop al lui personal. Le are și el pe ale lui, dar nici nu le mai văd de câte lucruri bune face în viața noastră. Să-i țină Dumnezeu obiceiul cel bun!”, a transmis vedeta.

CITEȘTE ȘI:

Gabriela Cristea, criticată pentru că își postează fiicele în mediul online. Ce răspuns a oferit vedeta

Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta