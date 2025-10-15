Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momentul adevărului! Ce au făcut în baia de la Kanal D, la început de relație: „Era pauza de publicitate...”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt de ani de zile împreună, iar povestea lor de dragoste a început în culisele de la Kanal D. Aceștia lucrau împreună la vremea respectivă și nu a trecut mult până când scânteia s-a aprins între ei. Ce au făcut cei doi în baia de la Kanal D, la început de relație?

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în anul 2015, iar de atunci și-au construit o familie frumoasă împreună. Au două fetițe de care sunt mândri, iar relația lor merge cât se poate de bine. Recent, cei doi au fost invitați în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, unde au rememorat începuturile relație. Mai mult, au dat din casă și au vorbit despre ce „jocuri” făceau în baia de la Kanal D.

Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, la început de relație

Povestea de dragoste dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda a început în anul 2013, pe platourile de filmare ale emisiunii „Te vreau lângă mine”. Ea era gazda emisiunii, iar el făcea parte din trupa care aducea energie și bună dispoziție în cadrul show-ului matrimonial. Chimia dintre cei doi a fost evidentă, așa că nu au stat prea mult pe gânduri.

Tatonările între ei au început imediat și nu a mai durat mult până când și-au dat frâul liber sentimentelor. Începutul relație au fost unul secret, iar îndrăgostiții se furișau în pauzele de publicitate și petreceau câteva momente împreună.

Cum își doreau să nu îi observe nimeni au căutat sigurul loc din Kanal D unde nu existau camere de filmat. Ei bine, acest loc era chiar toaleta. Gabriela Cristea a dezvăluit că acolo s-au consumat primele giugiuleli, care nu au fost lipsite de provocări.

„Ne-am giugiulit un pic, acolo (n.r. în baia de la Kanal D), ca îndrăgostiții… Și fii atent: înainte să ajungem noi la locul cu pricina, descoperisem că nu erau camere de luat vederi. Că știi că în instituții peste tot sunt camere de luat vederi. Sau cel puțin la vremea aia erau, doar la toaletă nu erau. Și femeia de serviciu tocmai ce spălase pe jos. Și repede, că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate. Eram leșinată. Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb… Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, se termina emisia. Și dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul. Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele. Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul podcast-ului.

După ce Gabriela Cristea a dat din casă, Tavi Clonda a ținut să intervină și să clarifice un aspect. Acesta a precizat că îi baia de la Kanal D s-au întâmplat doar pupici și giugiuleli și nimic mai mult.

„Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”, a completat Tavi Clonda.

