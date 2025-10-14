Gabriela Cristea s-a trezit cu mesaj de la fosta lui Tavi Clonda. Cum a reacționat prezentatoarea TV: „Era o femeie care...”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost mereu sinceri și nu s-au ferit să povestească întâmplări din viața lor, chiar și unele controversate. Recent, cei doi au dat din casă un episod surprinzător. Prezentatoarea TV a fost contactată de fosta parteneră a soțului prin intermediul unui mesaj. Află, în articol, cum a reacționat vedeta!

Povestea de dragoste dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda a început în 2013, pe platourile de filmare ale emisiunii „Te vreau lângă mine”. Ea era gazda show-ului, iar el făcea parte din trupa care aducea energie și bună dispoziție în platou. Relația lor a devenit oficială la scurt timp după ce vedeta s-a despărțit de Marcel Toader. Pentru prezentatoare, începutul relației cu soțul său a fost o gură de aer proaspăt. După un divorț dificil și o perioadă tumultuoasă, cântărețul i-a arătat că iubirea poate să renască. Totuși, el nu a reușit să scape așa repede de trecut.

Cum a reacționat Gabriela Cristea după mesajul de la fosta lui Tavi Clonda

Invitați în cadrul unui podcast, Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu s-au ferit să ofere detalii din intimitate. Prezentatoarea TV a mărturisit că, în trecut, a primit mesaj de la fosta parteneră a cântărețului.

Vedeta nu a dezvăluit conținutul mesajului, însă a precizat că femeia i-a scris pe rețelele de socializare. Gabriela Firea a încercat să o înțeleagă pe fosta iubită a lui Tavi Clonda și nu s-a lăsat afectată de gestul său.

„Cătălin Măruță: Ai avut probleme de genul acesta, să te sune fosta? Gabriela Cristea: Nu chiar (n.r. râde) Tavi Clonda: Nu a sunat-o, i-a dat mesaj Cătălin Măruță: Ți-a dat mesaj? De unde a făcut rost de numărul tău? Gabriela Cristea: Nu cred că pe telefon, cred că mi-a trimis pe Facebook, pe Instagram, undeva. Mă rog, le-am trecut la prescrise. Era firesc până la urmă. Adică na, dacă ea simțea că își dorește…”, a fost discuția cuplului în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Cei doi începuseră o relație frumoasă, așa că nu au lăsat ca mesajul din partea fostei să aducă discuții în cuplu. Gabriela Cristea a preferat să nu îi răspundă, iar Tavi Clonda a precizat că a încercat timp de un an să rupă legătura cu femeia respectivă.

„Cătălin Măruță: I-ai răspuns? Gabriela Cristea: Nu, pentru că ce aș fi putut să îi spun? Serios acum. Era o femeie care suferea și cumva empatizam cu toată treaba asta. Cătălin Măruță: Din cauza ta, că nu i-ai spus din timp. Tavi Clonda: I-am spus, de un an îi tot spuneam. Am fost cel mai răbdător”, au mai spus Gabriela Cristea și Tavi Clonda.

