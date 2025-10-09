Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au marcat sfârşitul furtunii cu o prăjitură în mall! Codul roșu a trecut, dar de tentații n-au scăpat!

Codul roșu a trecut și prin București încep să răsară iar vedetele în public. E și cazul cuplului Tavi Clonda-Gabriela Cristea, care au ieșit să serbeze că au supraviețuit „naturii dezlănțuite” cu o prăjitură, în mall. Pozele obținute de CANCAN.RO îi surprind în timp ce trec la niște cumpărături mai serioase. Dar nu pentru ei!

Tavi Clonda anunțase pe Facebook în aceeași zi că i-au scos ghipsul de la mână fetiței lor și că începe recuperarea. Și ce e mai potrivit să-ți exersezi degetele și încheietura, dacă nu un Playstation? E firesc, deci, să meargă la un magazin de specialitate și să facă această investiție.

Din imagini vedem însă că Tavi părea mai interesat de partea cu volan și pedale a Playstationului, deci nu e exclus să se audă pe la ei pe acasă cât de curând: ”Mami! Tati nu mă lasă la Playstation, se joacă doar el!”. Ce să-i faci, așa sunt băieții, și Tavi Clonda nu se dezminte.

De altfel, pozele obținute de CANCAN.RO îl înfățișează pe Tavi Clonda tuns ca toți adolescenții de azi, cu frizura standard tip broccoli. Îl știm de mult prin peisajul monden, e originar din Brăila, dar s-a dus să facă facultatea la Brașov, capitala mondială a moldovenilor. Oare să aibă și el un șiș la carâmbul cizmei, ca toți brăilenii?

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, la o sesiune puternică de shopping

Nu vrem să fim răutăcioși, dar…Tavi Clonda a pus ceva pe el în ultimul timp. Știți cum e, după doi copii ți se lasă toată alea, e firesc să iei câteva kile. Și încă nici n-a venit Crăciunul!

Cât despre Gabriela Cristea, era asortată la vestimentație cu fetița ei, ce drăguț! Dar constatăm că Gabriela nu prea seamănă cu pozele din Instagram, ar trebui să-și instaleze și paparazzi niște filtre ca lumea.😁

După ce au terminat cumpărăturile, Tavi și Gabriela nu s-au spetit să care ditamai accesoriile jocurilor. Un angajat i-a ajutat să le ducă la mașină. Nu mai rămâne de spus decât… ”Succes la unboxing!” și mai ales recuperare ușoară!

