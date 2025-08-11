Schemă ascunsă? Unde și-a ”parcat” banii Gabriela Cristea după ce a fost țepuită în afacerea cu prăjituri. Tavi Clonda, în mijlocul poveștii!

Cofetăria Gabrielei Cristea părea un business dulce și fără griji, dar în spatele vitrinei s-a declanșat un adevărat cutremur financiar! Partenerul ei de afaceri a tras obloanele, iar Gabriela și-ar fi mutat „comoara” în conturile firmei soțului, Tavi Clonda. Astfel, veniturile lui oficiale au explodat, iar misterul banilor câștigați abia acum începe să iasă la iveală!

După ce și-a luat o pauză din televiziune, Gabriela Cristea și-a pus toate resursele în cofetăria pe care o deschisese într-o zonă bună din Sectorul 1. Părea că începe o nouă etapă profesională, iar prăjiturile ei cucereau rapid clienții. Însă în spatele acestei povești dulci se ascundea o realitate complicată.

Partenerul ei de afaceri, Emanuel Clonda – un milionar cunoscut în mediul online și apropiat al familiei Clonda – a decis brusc să tragă obloanele firmei care administra cofetăria Gabrielei, lăsând totul în aer. Firma Design Boom Services SRL a fost dizolvată, iar administrarea afacerii a fost predată unei firme specializate în lichidări, după cum CANCAN.RO a relatat AICI . O lovitură grea pentru Gabriela, care își investise aproape toate economiile în acest proiect.

Dar în acest context tensionat, o descoperire esențială schimbă complet jocul: este posibil ca Gabriela Cristea să-și fi pus banii „la adăpost” în conturile firmei soțului său, Tavi Clonda. Și nu orice firmă, ci una cu o structură extrem de complexă, care îi permite să înregistreze venituri din numeroase domenii de activitate, inclusiv cele care o privesc direct pe Gabriela.

Datele financiare vorbesc de la sine: cifra de afaceri a firmei lui Tavi a explodat anul trecut, iar concertele lui nu ar fi putut susține o asemenea creștere.

Ca să înțelegeți diferența de bani care au intrat în firma lui: în 2023 a încasat venituri de 55.179 de lei, în vreme ce în 2024 au explodat la 363.119 de lei, potrivit unui raport financiar oficial. O creștere de aproximativ 557% !

Cum s-a întâmplat această creștere spectaculoasă? Răspunsul se ascunde, cel mi probabil, în codurile CAEN pe care firma lui Tavi le are înregistrate: nu mai puțin de 31 coduri secundare, care acoperă activități diverse, de la consultanță în afaceri și management, activități media și post-producție cinematografică, servicii de reprezentare media, până la învățământ cultural – limbi străine, muzică, teatru și comerț cu amănuntul și ridicata în domeniul textilelor și încălțămintei.

Practic, această firmă multifuncțională îi permite să înregistreze venituri și din activitățile Gabrielei, dar și să gestioneze alte surse de venit, totul într-un singur cont și sub o singură umbrelă legală. O schemă inteligentă care i-ar putea oferi o plasă de siguranță în fața riscurilor financiare, mai ales după experiența dureroasă în care a pierdut mulți bani din afacerea cu prăjituri.

Gabriela Cristea a pierdut 1 milion de euro

Se pare că fosta prezentatoare are încredere deplină în Tavi, ținând cont că s-a ”ars” în trecut. Gabriela Cristea a dezvăluit că, în timpul căsniciei cu Marcel Toader, acesta a lăsat-o fără 1 milion de euro și apoi a dat-o afară din casă. Ea a recunoscut că a fost foarte bine plătită și a avut la un moment dat un salariu de 20.000 de euro pe lună.

„Munceam de luni până sâmbătă… M-am concentrat foarte mult pe carieră și mi-am văzut de cariera mea. E adevărat că mă chinuiam în viața de zi cu zi, refugiul meu era să mă duc la serviciu. La un moment dat când nu am mai putut, am început să mă degradez și să am niște probleme de sănătate. Efectiv nu mai puteam. Și i-am zis într-o zi: „Nu mai pot și nu mai duc”! Și atunci a fost scandalul de pe lume pentru că mi-a zis: „Cum să fii obosită și să nu te duci să câștigi atâția bani?”. Am zis „Nu, nu mai pot!”. Am vrut să stau acasă să îmi iau și eu 3 luni să mă refac și de acolo s-a rupt filmul pentru că practic eu am rămas fără venit… Neavând când să mă duc și să văd cum stau din punct de vedere financiar, eu știam că îmi intră banii, m-am trezit intr-o zi că el îmi spune „casa e a mea, ușa e a ta, eu plec trei zile -patru, în astea 3-4 zile te muți”, i-a mai spus Gabriela Cristea lui Măruță cum s-a produs ruptura de Marcel Toader, descoperind astfel că a rămas și cu conturile goale.

