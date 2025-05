Gabriela Cristea a luat țeapă cu milionarul Clonda! Riscă să-și piardă toți banii! Trădare în familie?!

Lovitură grea pentru Gabriela Cristea! Afacerea în care și-a pus toate resursele financiare și nu numai, este în pericol! Milionarul care s-a oferit s-o sprijine pe acest drum, un apropiat al familiei Clonda, a decis să tragă obloanele firmei care se ocupă și de cofetăria fostei prezentatoare! CANCAN.RO are detalii explozive!

După ce a pus pauză carierei din televiziune și s-a dedicat trup și suflet unei cofetării cochet plasate într-o zonă bună, Gabriela Cristea părea că trăiește o a doua tinerețe profesională. A investit sume considerabile, iar în spatele succesului dulce părea să se afle un aliat redutabil: un afacerist milionar, extrem de apropiat de familia Clonda, care i-ar fi oferit nu doar sprijin moral, ci și strategii de extindere.

Este vorba despre Emanuel Clonda – un cunoscut om de afaceri din online, despre care se spune că ar fi rudă cu Tavi Clonda. Cu venituri de peste un milion de euro anual și un portofoliu solid de firme în spate, Clonda a fost cel care a luat-o pe Gabriela „sub aripă” și i-a administrat afacerea prin firma sa – Design Boom Services SRL.

(Citește și: Tavi Clonda, OUT de la Tempting Fortune?! Cum s-a dat de gol: „Nu-mi place să mă plâng niciodată, dar…”)

Totul părea să meargă perfect. Prăjiturile se vindeau, spațiul era promițător, imaginea Gabrielei atrăgea clienți. Dar într-o zi, totul s-a întors pe dos! Fără nicio explicație publică, Emanuel Clonda a decis să tragă obloanele. A dizolvat firma peste noapte și a lăsat în urmă multe semne de întrebare. A delegat tot procesul unei firme specializate în lichidări și s-a retras din administrare. Brusc. Fără avertisment.

Mișcarea a fost cu atât mai șocantă cu cât Design Boom Services era firma pe care se sprijinea întreaga afacere dulce a fostei prezentatoare.

Acum, totul e în aer! Se închide definitiv cofetăria? Se relansează pe altă firmă? A fost trădare sau o simplă repoziționare de business? CANCAN.RO urmărește firul poveștii…

Cum a pierdut Gabriela Cristea 1 milion de euro

Gabriela Cristea a dezvăluit că fostul soț, Marcel Toader, a lăsat-o fără 1 milion de euro și apoi a dat-o afară din casă. Ea a recunoscut că a fost foarte bine plătită și a avut la un moment dat un salariu de 20.000 de euro pe lună.

„Munceam de luni până sâmbătă… M-am concentrat foarte mult pe carieră și mi-am văzut de cariera mea. E adevărat că mă chinuiam în viața de zi cu zi, refugiul meu era să mă duc la serviciu. La un moment dat când nu am mai putut, am început să mă degradez și să am niște probleme de sănătate. Efectiv nu mai puteam. Și i-am zis într-o zi: „Nu mai pot și nu mai duc”! Și atunci a fost scandalul de pe lume pentru că mi-a zis: „Cum să fii obosită și să nu te duci să câștigi atâția bani?”. Am zis „Nu, nu mai pot!”. Am vrut să stau acasă să îmi iau și eu 3 luni să mă refac și de acolo s-a rupt filmul pentru că practic eu am rămas fără venit… Neavând când să mă duc și să văd cum stau din punct de vedere financiar, eu știam că îmi intră banii, m-am trezit intr-o zi că el îmi spune „casa e a mea, ușa e a ta, eu plec trei zile -patru, în astea 3-4 zile te muți”, i-a mai spus Gabriela Cristea lui Măruță cum s-a produs ruptura de Marcel Toader, descoperind astfel că a rămas și cu conturile goale.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.