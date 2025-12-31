Bucătarul de la Neatza a descoperit “rețeta iubirii”. Radu Darie nu schimbă ingredientele: aceeași brunetă

Sfârșitul de an îl prinde pe chef-ul matinal de la Neatza îndrăgostit! După ce, în urmă cu câteva săptămâni, l-am surprins în compania unei brunete misterioase, chef-ul revine în acțiune, și nu oricum, ci alături de aceeași domnișoară! La fel de galant, la fel de atent la ea, iar noi la fel de pe fază ca de fiecare dată. CANCAN.RO a surprins imaginile cu celebrul bucătar și partenera lui.

În urmă cu câteva săptămâni, l-am surprins pe chef Radu Darie, bucătarul de la Neatza, la ziua colegei sale, Ramona Olaru. A ieșit de la Mosh alături de o brunetă pe care nu a scăpat-o din ochi, de atunci întrezărindu-se o idilă conturată la orizont. Iată că, la trei săptămâni distanță, apare alături de aceeași domnișoară, la fel de elegant, la fel de atent la ea.

Chef în bucătărie, gentleman în privat! Bucătarul de la Neatza, surprins cu aceeași domnișoară

Ne trezim dimineața cu farfuriile lui spectaculoase pe care le pregătește în cadrul emisiunii matinale Neatza, dar numai ea și gustă din preparatele sale. CANCAN.RO l-a surprins pe Radu Darie alături de partenera lui la un local din zona Floreasca. Cei doi au petrecut timp de calitate împreună și s-au simțit tare bine, iar asta o denotă zâmbetul lor atunci când ies din local. Ulterior, de la temperaturile scăzute, le îngheață și zâmbetul, dar pasiunea dintre ei rămâne.

Spunem asta pentru că chef Radu Darie rămâne și de această dată un gentleman. Iese primul din local și îi ține ușa partenerei sale, apoi îi oferă mâna pentru a se sprijini de el. Așa da, o mare bilă albă!

Perfect asortați, chef-ul și bruneta au atras priviri

Nu putem trece cu vederea nici ținutele lor asortate. Păreau că formează fix genul acela de cuplu de vedete de la Hollywood, care iese rapid din local cât blițurile paparazzilor sunt pe ei.

Și, că tot am adus vorba de ținute, vă spunem că el purta o cămașă albă deschisă la guler, care îi oferea un aer nonșalant, sacou maro peste care a pus un padesiu crem. În picioare a optat pentru încălțări sport și blugi pentru a mai tăia din eleganța ținutei. Ea este perfect asortată cu el, poartă același tip de pardesiu, în exact aceeași nuanță camel, blugi și pantofi eleganți.

Ajung la mașina de ride-sharing care îi așteaptă, iar partenera lui se sprijină pe el, semn că tocurile i-au dat ceva bătăi de cap. Dar, stă fără grijă căci partenerul ei este un gentleman și nu uită de maniere niciodată, mai ales atunci când vine vorba de femeia iubită.

