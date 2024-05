Scandal monstru cu Gabriela Cristea! Acuzată că a luat banii pe cozonaci înainte de Paşte, dar nu a trimis nimic

Deși deschisă recent, afacerea cu produse tradiționale a Gabrielei Cristea îi aduce acestei numeroase bătăi de cap și a târât-o într-un scandal monstru. Recent, o altă problemă a apărut legată de cozonacii artizanali pe care prezentatoarea TV îi produce. De această dată, clienții o acuză pe soția lui Tavi Clonda că a luat banii pe cozonaci, dar produsele nu au mai ajuns la destinatari. Cum s-a ajuns în această situație și cum se apără vedeta?

Un nou scandal a izbucnit legat de cozonacii făcuți de Gabriela Cristea. Cum de pe masa de Paște nu trebuie să lipsească faimosul cozonac, mulți au fost cei care au ales să îl comande de la prezentatoarea TV. Astfel, în ultimele zile, comenzile au explodat, banii au fost încasați, însă cozonacii nu au fost livrați. În urma celor întâmplate, mulți au considerat că au fost țepuiți și nu au ezitat să își exprime revolta.

Așa cum spuneam, afacerea Gabrielei Cristea a fost prosperă înainte de Paște. Aceasta a primit numeroase comenzi și a încercat să le onoreze pe toate, însă planul pare că nu i-a reușit. Mai exact, chiar de Paște mulți dintre cei care au comandat au rămas fără cozonac pe masă. Cu banii luați și fără produse primite, cumpărătorii s-au revoltat și au cerut o explicație.

În întâmpinarea celor nemulțumiți, Gabriela Cristea a venit cu scuzele de rigoare și a explicat cum s-a ajuns în această situație. Mai exact, prezentatoarea TV a explicat că ea și echipa ei au muncit din greu să finalizeze toate comenzile și au și reușit să facă asta. Însă, cozonacii nu au ajuns la clienți din cauza curierilor, a spus soția lui Tavi Clonda. Mai exact, firmele de curierat nu au livrat în ziua de 1 Mai, fapt ce a făcut-o pe vedetă să trimită mare parte din cozonaci în data de 2 mai, adică mult prea târziu pentru a ajunge la cumpărători în timp util.

„Dragilor, e Vinerea Mare și am avut o zi extrem de grea și agitată. Am muncit atât de mult în ultima vreme. Și eu, și oamenii care m-au ajutat. Am muncit de dimineața până seara în speranța în care toate comenzile vor ajunge la voi. Am omis un lucru. Am omis factorul uman. Astăzi am fost foarte supărată. În ciuda faptului că am reușit să facem toate comenzile pe care voi le-ați trimis, din păcate, unele dintre ele stau într-un depozit la curier.

Ceea ce pentru vor ar fi trebuit să fie un cozonac, care o să lipsească acum de pe masa de Paște, pentru noi înseamnă bani pierduți, muncă aruncată la gunoi, precum și produse aruncate la gunoi. Pentru că toate produsele care nu vor ajunge în termen la voi, vor fi primite cu retur și evident vor fi aruncate. Fiți siguri că nimeni nu a încercat să vă țepuiască. Toate produsele care nu vor ajunge la voi, vor fi returnate către noi și voi vă veți primi banii înapoi.

E greu să vezi că tu muncești și îți duci lucrurile până la capăt și din păcate, fără vina ta, ba chiar în ciuda dorinței de a-ți onora angajamentele, se întâmplă lucruri care țin de factorul uman. Da, am avut probleme cu firmele de curierat. Problema este că noi avem produse care sunt în termen de valabilitate. Cu siguranță vor ajunge săptămâna viitoare la voi și sper ca atunci să gustați o fărâmă din bucuria cu care noi am muncit zilele acestea.

Credeți-mă, chiar am muncit de la 5 și jumătate dimineața și până seara târziu în noapte. Din păcate, nici sărbătorile acestea legale nu ne-au fost prielnice, pentru că de 1 mai curieratul nu a funcționat, iar ieri a trebuit practic să trimitem toate comenzile. Probabil că sunteți câțiva dezamăgiți de faptul că nu ați primit coletele acum în prag de sărbătoare. Față de voi, chiar dacă nu este vina noastră, îmi cer mii de scuze”, a spus Gabriela Cristea, pe Facebook.