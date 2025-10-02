Motivul REAL pentru care Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars. A spus adevărul, la 10 luni de la retragerea sa din televiziune: ”Mi s-a părut dureros!”

Gabriela Cristea și-a întristat toți fanii în momentul în care a decis să se retragă din televiziune! Vedeta a luat această decizie brusc și fără să dea vreo explicație, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare la momentul respectiv. Ei bine, momentul adevărului a sosit: a recunoscut de ce a luat această decizie. Vezi în rândurile de mai jos!

Telespectatorii nu se așteptau să nu o mai vadă pe micile ecrane pe Gabriela Cristea. Cu o carieră vastă în spate și emisiuni care au ajuns la inimile oamenilor, vedeta s-a decis la începutul acestui an să se retragă.

Motivul REAL pentru care Gabriela Cristea și-a dat demisia

Gabriela Cristea a plecat de la Antena Stars în luna ianuarie a acestui an. La acel moment, ea era prezentatoarea emisiunii Mireasa Capriciile iubirii și i-a predat ștafeta Ralucăi Preda, actuala prezentatoare.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a mărturisit că fiicele ei au determinat-o să ia această decizie. Victoria și Iris erau foarte afectate de faptul că nu își petrec destul timp cu mama lor, ea fiind plecată de dimineață până seara la muncă.

Cele mici plângeau mereu atunci când Gabriela Cristea pleca de acasă, iar decizia a venit după multe situații de genul, atunci când vedeta a cedat.

„Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj. Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis: „Mama, plec’, iar ele s-au întors și au spus: „Bine, pa’, iar eu mi-am spus că am pierdut lupta și nu vreau să pierd cu totul, nu vreau să pierd războiul. Atunci mi s-a părut dureros pentru că, dacă înainte știam că ele sunt acolo și știu că eu sunt prezentă, în momentul în care ele au spus: „Bine, pa»… eu nu am putut să accept… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis: „Gata, până aici a fost!’. și am luat decizia. Mi-am terminat contractul, pentru că nu am vrut să las contractul neterminat, eu sunt un om parolist, dacă am promis ceva, eu fac”, a spus Gabriela Cristea.

