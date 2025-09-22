Acasă » Știri » Panică pentru Gabriela Cristea! Fiica ei a ajuns de urgență pe masa de operație: „Am lăsat petrecerea și am plecat la spital”

Panică pentru Gabriela Cristea! Fiica ei a ajuns de urgență pe masa de operație: „Am lăsat petrecerea și am plecat la spital”

De: Alina Drăgan 22/09/2025 | 19:14
Panică pentru Gabriela Cristea! Fiica ei a ajuns de urgență pe masa de operație: „Am lăsat petrecerea și am plecat la spital”
Panică pentru Gabriela Cristea /Foto: Social media
Gabriela Cristea a trecut recent prin momente de panică. Fiica ei Victoria și-a sărbătorit ziua de naștere, iar părinții i-au organizat o petrecere pe cinste. Însă, întreaga distracție s-a terminat cum nu se poate mai prost, căci Victoria a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu fiica vedetei?

Ca în fiecare an, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt foarte atenți atunci când vine vorba de zilele de naștere ale fiicelor. Cei doi organizează de fiecare dată petreceri grandioase și la fel s-a întâmplat și de această dată. Doar că distracția s-a terminat prost, iar sărbătorita a ajuns la spital, medicii au intervenit imediat.

„Am lăsat petrecerea și am plecat la spital”

La petrecerea organizată în cinstea Victoriei părea că totul merge bine. Sărbătorita s-a distrat, a primit numeroase cadouri, dar în cele din urmă a ajuns la spital. Gabriela Cristea le-a povestit fanilor din mediul online ce s-a întâmplat cu fiica sa și prin ce spaimă de zile mari a trecut.

Mai exact, se pare că aproape de finalul petrecerii, Victoria a căzut de pe un tobogan și s-a lovit puternic la una dintre mâini. Osul s-a rupt, așa că micuța a fost dusă de urgență la spital. Medicii au intervenit imediat și au pus-o pe masa de operație.

Din fericire, în cele din urmă, cadrele medicale au reușit să repoziționez osul rup prin mijloace mecanice și nu a mai fost nevoie de o intervenție chirurgicală. Acum Victoria se află în afara pericolului, însă pentru ea urmează o perioadă grea de recuperare.

„Pe principiul “de la bal la spital”, așa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomină (o să postez mâine poze de la petrecere), Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna. Așa că am lăsat petrecerea și toți invitații și am plecat la spital.

După o radiografie am fost internate pentru o intervenție care trebuia să se desfășoare cât mai repede. Duminică la 07:30 a intrat în sală și sub anestezie generală, medicii au repoziționat osul rupt prin mijloace mecanice. Și Slavă Domnului că nu a trebuit să se intervină chirurgical.

Bine, recuperarea este de lunga durată și necesită muuuuuultă cumințenie, fără sport și atenție sporită pentru că poate să recidiveze.(…) PS: pozele sunt făcute azi dimineață, după două zile de stat în spital, când eram ușurate că plecăm acasă”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Fiica Gabrielei Cristea a ajuns de urgență la spital /Foto: Facebook

×