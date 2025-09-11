Gabriela Cristea, pusă la zid după ce și-a dus fiicele în America! „De ce am cheltuit banii să le luăm pe fete cu noi?”

Gabriela Cristea nu a mai rezistat și a răbufnit, după ce a primit mai multe comentarii răutăcioase legate de vacanța în Statele Unite ale Americii. Fosta prezentatoare TV a fost criticată chiar și pentru faptul că și-a luat fetele cu ea în călătorie. Află, în articol, cum le-a răspuns persoanelor are au pus-o la zid!

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost într-o vacanță în Statele Unite ale Americii, alături de cele două fiice ale lor – Victoria și Iris. Cei patru s-au bucurat de clipe minunate împreună. Călătoria a fost una foarte frumoasă, însă și costisitoare. Acest aspect a atras critici din partea internauților.

Cum a răspuns Gabriela Cristea comentariilor răutăcioase

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online, fiind urmărită de peste 300.000 de oameni. Așadar, ea are grijă să îi țină pe internauți la curent cu tot ce se întâmplă în viața. Recent, a plecat în America, alături de familia sa, și a împărtășit mai multe imagini din vacanța sa.

În timp ce unii oameni s-au bucurat pentru fosta prezentatoare TV, alte persoane au criticat-o pentru că a ales o destinație costisitoare. Mai mult decât atât, vedeta a fost pusă la zid pentru că și-a luat fetele cu ea și, astfel, a cheltuit mai mulți bani.

Văzând comentariile negative, Gabriela Cristea nu a mai rezistat și a ținut să le răspundă răutăcioșilor. Soția lui Tavi Clonda a explicat că astfel de momente petrecute cu fiicele ei crează o legătură puternică și amintiri de neuitat.

„Am fost întrebați deseori de ce am cheltuit banii să le luăm pe fete cu noi, că oricum nu o să înțeleagă nimic. Noi credem că ele înțeleg absolut totul și cu cat petrec mai mult timp cu noi, cu atât legătura dintre noi devine mai puternică iar amintirile ne unesc și mai tare”, a mărturisit Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Cei patru au fost foarte activi în această vacanță pentru că și-au dorit să vadă cât mai multe locuri noi, însă oboseala și-a spus cuvântul. Atunci când a anunțat că a ajuns acasă, Gabriela Cristea a precizat că ea și soțul ei au nevoie să se recupereze.

„Dragilor, suntem deja acasă de ceva vreme, dar ne refacem după luuuuunga noastră vacanță de pe coasta de vest a Americii. Fetele s-au adaptat mai repede, Tavi și cu mine suntem mai ‘demolați’”, a mai spus vedeta.

