Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie. Cum s-a postat vedeta în vacanța din America

Gabriela Cristea a fost într-o vacanță alături de Tavi Clonda și cele două fetițe pe care aceștia le au împreună. Vedeta a împărtășit cu fanii poze din momentele petrecute alături de familie, printre care și unele în costum de baie.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat alături de fetițe într-o vacanță binemeritată. Destinația aleasă a fost una de vis, Statele Unite ale Americii, iar cei doi și-au ținut fanii la curent cu experiența trăită peste ocean și au abordat diferite aspecte, precum diferențele întâlnite sau mâncarea lor.
După cum vă spuneam, cei doi au împărtășit cu fanii lor întreaga experiență avută în țara tuturor posibilităților. Aceștia au vizitat locuri de vis, au gustat preparatele specifice și s-au bucurat și de plajă, evident.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au vizitat una dintre cele mai cunoscute plaje din lume: Santa Monica din Los Angeles. Vedeta a postat imagini cu ea în costum de baie.
Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis cu fanii săi și a împărtășit câteva impresii legate de bucătăria americană. Chiar dacă a gustat și preparate bune, Gabriela Cristea recunoaște că, în mare parte, oferta culinară nu este deloc pe placul ei.
Ea a remarcat diferențele față de România și a explicat cum mâncărurile nu sunt unele dintre cele mai sănătoase sau variate.
„La capitolul mâncare, situația nu e tocmai roz în America: burgeri, cartofi prăjiți, bacon prăjit, aripioare prăjite, pui prăjit și cam tot ce se mai poate prăji. Există și mâncare bună, dar costă cam de două ori mai mult decât în România.
Aici eram într-un restaurant italian, pe galeria de la Venetian Hotel, unde am mâncat chiar bine.
În vacanța asta ne-am dorit să ajungem și la unul dintre restaurantele lui Gordon Ramsay, dar n-am apucat să facem rezervare. Data viitoare îl trecem pe listă!”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea.
