Imagini RARE cu Gabriela Cristea în costum de baie, la 50 de ani. Cum a fost surprinsă în curtea casei sale

Gabriela Cristea le-a făcut fanilor săi o surpriză de zile mari: vedeta s-a fotografiat la piscină, în propria curte, și a dovedit că vârsta e doar un număr! În costum de baie, cu zâmbetul larg și natural, fosta prezentatoare de la Mireasa a avut o apariție de senzație!

Până acum, vedeta obișnuia să posteze mai mult selfie-uri, însă de această dată a fost protagonista unei sesiuni foto acasă. Soțul ei, Tavi Clonda, a preluat rolul de fotograf și a surprins-o în ipostaze relaxante.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că această vară a fost una specială pentru fosta prezentatoare: după ce a lăsat pentru o vreme micile ecrane deoparte, Gabriela Cristea se concentrează pe clipele prețioase alături de Tavi Clonda și cele două fetițe pe care le au împreună.

Vacanțele recente, inclusiv una pe litoralul bulgar, au completat perfect pentru această perioadă de relaxare, iar fotografiile postate pe rețelele de socializare dau dovadă că vedeta știe să transforme fiecare clipă într-o amintire de neuitat. Gabriela Cristea se bucură din plin de momentele petrecute alături de oamenii dragi din viața ei.

Gabriela Cristea, un nou proiect

După mai multe escapade în Italia, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să transforme inspirația dobândită călătoriile lor într-un proiect inedit. Recent, fosta prezentatoare TV a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini în care apar obiecte cu inscripții italienești, detalii care nu au trecut neobservate de urmăritori. Vedeta a păstrat misterul, dar va dezvălui mai multe informații în curând.

„După două luni de căutări, discuții, documentare și programări, fix în urmă cu o lună am demarat un proiect nou. O să vă povestesc ce și cum la sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie, dar… azi am mai făcut un pas important și tare mă mănâncă limba să vă povestesc despre acest proiect atât de frumos și drag nouă. Deocamdată nu pot să vă spun ce și cum, vreau să facem totul ca la carte și vă spun atunci… mai e foarte puțin. P.S.: Pozele sunt de acum o lună și au legătură cu noul nostru proiect”, a scris Gabriela pe Instagram, alături de imaginile care au stârnit curiozitatea fanilor.

