Desertul simplu și spectaculos al Gabrielei Cristea: „Toată familia a fost fericită.” Rețeta a cucerit internetul!

Gabriela Cristea face senzație pe rețelele sociale cu rețetele sale dulci. Recent, vedeta a împărtășit cu fanii un desert simplu și spectaculos care se face foarte ușor și are un gust de milioane. Iată cum se prepară!

Inspirată de o rețetă găsită online, fosta prezentatoare TV s-a apucat de treabă, iar brioșele cu cremă de alune și topping crocant au fost bucuria familiei.

Desertul simplu și spectaculos al Gabrielei Cristea

Vedeta a recunoscut că inspirația i-a venit după ce a urmărit creațiile Anei Ciornei.

„Îmi plac multe rețete pe care le postează Ana Ciornei pe @kitchenaffairyt. Am văzut rețeta asta de brioșe în urmă cu ceva vreme și mi-am zis că o să o încerc și eu la un moment. Azi a fost acel moment dat. Mulțumesc, Ana! Toată familia a fost fericită”, a scris Gabriela pe Facebook.

Rețeta brioșelor cu cremă de alune

Ingrediente:

240 g zahăr brun

4 ouă

extract de vanilie

200 ml ulei

250 ml lapte

250 g mascarpone sau smântână grasă

500 g făină

100 g cacao

15 g praf de copt

50 g alune de pădure

50 g fulgi de ciocolată

100 g Nutella sau altă cremă de alune

Mod de preparare:

Pune câteva linguri de cremă de alune pe o foaie de copt și bagă-le la congelator. Între timp, mixează zahărul brun, vanilia și ouăle. Adaugă uleiul, laptele și mascarpone. În alt bol, cerne făina cu cacao și praful de copt, apoi încorporează-le în amestecul lichid. În formele pentru brioșe, pune o lingură de aluat, adaugă crema de alune congelată, apoi încă o lingură de aluat. Presară deasupra alunele de pădure și fulgii de ciocolată. Coace la 180°C timp de 25-30 minute.

