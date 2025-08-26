Acasă » Știri » Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu se uită la bani! Câte mii de dolari costă vacanța în care și-au dus fiicele

De: Alina Drăgan 26/08/2025 | 17:55
Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu se uită la bani /Foto: Social media
Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să profite din plin de finalul de vară, așa că au plecat într-o vacanță. De această dată este vorba de o vacanță în familie, în care au fost însoțiți și de cele două fiice ale lor. Destinația aleasă a fost SUA, iar aceștia au optat pentru un circuit spectaculos pe Coasta de Vest a Americii. Însă, pentru această excursie cei doi părinți au fost nevoiți să scoată bani frumoși din buzunar.

În mediul online, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împărtășit mai multe imagini din vacanța lor de vis. Alături de fetițele lor, aceștia se bucură de o experiență nouă și explorează atent tot ce descoperă. Deși au trebuit să suport un drum lung și cele două fetițe ale cuplului par extrem de încântat de tot.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță în America

Gabriela Cristea le-a mărturisit fanilor din mediul online că de această dată a optat pentru o vacanță organizată de agenție, în care ea nu a trebuit să își mai bată capul cu nimic.

„Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt bune pentru că ne-am strâmbat mult de râs.

Până acum nu am mai mers într-o vacanță organizată, dar vreau să vă spun că e mare șmecherie; practic nu ai nicio grijă și sigur vezi mult mai multe decât dacă mergi pe cont propriu”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță în SUA /Foto: Facebook

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu se uită la bani

Ei bine cei patru se distrează de minune în vacanța de pe Coasta de Vest a Americii, însă pentru această excursie Gabriela Cristea și Tavi Clonda au trebuit să scoată bani frumoși din buzunar. Mai exact, o astfel de excursie costă nu mai puțin de 5.190 euro de persoană. Ceea ce înseamnă că familia lor a scos din buzunar peste 20.000 de euro pentru acest concediu în patru.

Așa cum spuneam, vacanța este un circuit complex pe Coasta de Vest a SUA. Iar prețul include: bilete de avion internaționale cu toate taxele, toate cazările în hoteluri premium, excursii și tururi ghidate în fiecare zi, ghid local și însoțitor de grup din partea agenției, toate transferurile interne, bacșișuri și taxe de intrare la obiectivele turistice.

Circuitul ales de Gabriela Cristea și familia ei pornește din San Francisco, trece prin Monterey, Carmel și celebrul traseu 17 Miles Drive, continuă cu 2 zile în Parcul Național Yosemite, ajunge în Death Valley și Las Vegas, cu oprire la Marele Canion, și se încheie în Los Angeles – cu Walk of Fame, Beverly Hills și cazare în inima celebrei metropole.

