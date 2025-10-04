Acasă » Știri » Gabriela Cristea bate palma cu PRO TV?! Propunerea pe care Cătălin Măruță i-a făcut-o în direct: ”Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?”

De: Alina Drăgan 04/10/2025 | 18:49
Gabriela Cristea semnează cu Pro TV? /Foto: Facebook
La începutul acestui an, Gabriela Cristea lua pe toată lumea prin surprindere. Vedeta anunța că se retrage din televiziune, mișcare la care nimeni nu se aștepta. Și-a încheiat contractul cu Antena 1, iar de atunci au trecut nouă luni. Însă, acum, aceasta ar putea reveni, dar la Pro TV. Cătălin Măruță i-a făcut propunere în direct. Cum a reacționat Gabriela Cristea?

După luni de zile în care a stat departe de lumina refectoarelor, Gabriela Cristea a revenit recent pe micile ecrane. Însă, de această dată s-a aflat în postura de invitat. Recent, aceasta a fost prezentă în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Iar fanii au fost încântați să o vadă.

În cadrul emisiunii, Gabriela Cristea a vorbit, din nou, despre motivele ce au făcut-o să se retragă din televiziune. Aceasta punctat că fetițele sale au jucat un rol extrem de important în decizia pe care a luat-o.

„Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj.

Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis «mama, plec», iar ele s-au întors și au spus «bine, pa», iar eu mi-am spus că am pierdut lupta și nu vreau să pierd cu totul, nu vreau să pierd războiul. Atunci mi s-a părut dureros pentru că, dacă înainte știam că ele sunt acolo și știu că eu sunt prezentă, în momentul în care ele au spus «bine, pa»… eu nu am putut să accept. Am plecat eu plângând la serviciu și am zis «gata, până aici a fost!» și am luat decizia”, a povestit Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Gabriela Cristea, în emisiunea lui Cătălin Măruță /Foto: Captură Pro TV

Gabriela Cristea semnează cu Pro TV?

Ei bine, deși a stat nouă luni departe de lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea s-ar putea să marcheze o revenire, însă de data aceasta la Pro TV. Cătălin Măruță i-a făcut propunerea în direct și tot ce mai lipsește pentru a se îndeplini este acordul vedetei.

Mai exact, prezentatorul de la Pro TV i-a propus Gabrielei Cristea să devină jurat permanent al concursului culinar „Cozonacul de Aur”.

„Cătălin Măruță: Eu am o idee, dar o să ți-o spun în pauza publicitară. Vrei să ți-o spun acum?

Gabriela Cristea: Ia zi.

Cătălin Măruță: Fii atentă, dacă tot e în direct, m-am gândit în felul următor: noi avem un concurs de foarte mulți ani – Cozonacul de Aur.

Gabriela Cristea: Știu, am mai fost odată în comisie, în juriu.

Cătălin Măruță: Da, știu, ai fost în juriu. Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?

Gabriela Cristea: Aoleu… dar dacă nu pot să vin într-o zi?

Cătălin Măruță: Păi nu, dar două săptămâni ține concursul. Mereu aduceam câte o vedetă care gusta și existau discuții că…

Gabriela Cristea: Mamă, și trebuie să mănânc?

Cătălin Măruță: Trebuie să guști.

Gabriela Cristea: Că eu, în ultima vreme, nu prea am mai mâncat, așa, că încerc și eu să…

Cătălin Măruță: Trebuie să guști puțin. Îți dai seama, pentru că și tu făceai niște cozonaci senzaționali. Și poți să vezi dacă se rup fâșii-fâșii, dacă simți drojdia, dacă arată bine. Și, oricum, lumea nu poate să te conteste, pentru că faci.

Gabriela Cristea: Când e?

Cătălin Măruță: Înainte de Crăciun.

Gabriela Cristea: Vorbim.

Cătălin Măruță: Propunerea a fost lansată, Gabriela.

Gabriela Cristea: Știi cum e, nu poți să spui „da” din prima”, a fost discuția celor doi.

Fanii s-au arătat entuziasmați de idee, însă rămâne de văzut dacă Gabriela Cristea va accepta propunerea de la Pro TV și o să revină în fața camerelor de filmat.

Foto: Facebook

