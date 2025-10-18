Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta

Gospodinele au început pregătirile pentru iarnă, iar Gabriela Cristea s-a aliniat și ea la start. Aceasta se simte în largu ei în bucătărie, iar în ultimele zile s-a îndeletnicit cu preparatul murăturilor pentru iarnă. Vedeta se laudă cu o rețetă perfectă, pe care a împărtășit-o și cu fanii săi din mediul online. Ce trebuie să faci pentru niște murături asortate ca la carte?

Gabriela Cristea este as în bucătărie și adesea le prezintă fanilor săi preparatele delicioase pe care le pregătește pentru familia sa. Vedeta și-a transformat pasiunea și în afacere și a deschis chiar și o cofetărie. Însă, dulciurile nu sunt singurele lucruri la care se pricepe soția lui Tavi Clonda. Aceasta are tolba plină de rețete delicioase.

„Mie îmi place să gătesc. Cele mai bune idei îmi vin în bucătărie. Mie îmi place să gătesc singură în bucătărie, cumva sunt eu cu gândurile mele. E ca un soi de meditație”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul unui podcast.

Rețeta de murături asortate cu care se laudă Gabriela Cristea

Ei bine, Gabriela Cristea nu avea cum să sară peste etapa murăturilor. Recent, vedeta a intrat în bucătărie și a dat drumul pregătirilor de iarnă. După ce zilele trecute a pus gogoșari în oțet, acum a venit rândul murăturilor asortate. Vedeta le-a explicat fanilor săi cum obține cele mai bune conserve, perfecte pentru perioada iernii, și le-a dat rețeta.

Mai exact, pentru saramură, soția lui Tavi Clonda folosește 1 litru de apă și 1 lingură medie de sare neiodată. La saramură, ea adaugă o mulțime de legume și fructe asortate, precum: castraveți, gogonele, varză, dovlecei, morcovi, mere, gutui, hrean, usturoi, ardei iuți și țelină.

„Și am pus și murături asortate în saramură. Vă las mai jos lista mea de ingrediente din care fac toate murăturile și vă mai spun că saramura o fac la 1L apă, o lingură medie rasă de sare pentru murături neiodată. Să aveți belșug cu carul!”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

De asemenea, pentru cei care vor să îi urmeze îndeaproape rețeta și să respecte toate proporțiile, Gabriela Cristea a oferit toate detaliile și a dezvăluit și ce legume și fructe folosește și în ce cantități.

„Necesar murături: 7 kg castraveți, 7 kg gogonele, 2 verze medii, 1 conopida mare, 10 dovlecei mici cât castraveții, 2 kg morcovi, 10 mini pepenași, 5 mere, 3 gutui, 2 kg hrean, 10 legături usturoi mai mare, 10-15 ardei iuți, 3 țeline cu frunze, 2 legături mărar pentru murături (bețe), 4-5 legături de busuioc, 4-5 legături de cimbru, 4 plicuri piper boabe, 4 plicuri muștar, foi de dafin, o punga sare neiodată”, a mai scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Foto: Instagram