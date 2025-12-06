Acasă » Știri » Alegeri locale 2025. Cum poți vota dacă nu ești în București în ziua scrutinului, pe 7 decembrie 2025

De: David Ioan 06/12/2025 | 12:03
Cum se votează pentru Primăria Capitalei dacă nu ești prezent în București /Foto: Profimedia

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru alegerea noului primar general al Capitalei, în cadrul unor alegeri locale parțiale. Scrutinul are loc după demisia lui Nicușor Dan, care a câștigat alegerile prezidențiale.

Funcția de primar este ocupată temporar de viceprimarul Stelian Bujduveanu, iar noul edil va rămâne în funcție până la rezultatele alegerilor de duminica aceasta.

Dreptul de vot la alegerile locale îl au cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua scrutinului și care au domiciliul sau reședința în România. În plus, cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința în țară, pot vota pentru autoritățile administrației publice locale în aceleași condiții ca românii.

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025

Pentru locuitorii Capitalei, regulile de participare la vot sunt stricte. Alegătorii își pot exprima opțiunea doar la secția de votare corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință. Cei care se află în alt sector al Bucureștiului sau într-un alt județ nu pot participa la scrutin. Prezența fizică la secția arondată este obligatorie, iar verificarea din timp a repartizării este esențială pentru exercitarea corectă a dreptului de vot.

Legea electorală face distincție între două categorii de alegători: cetățenii români și cetățenii Uniunii Europene. Aceștia din urmă beneficiază de aceleași drepturi, cu respectarea prevederilor legale. În cazul alegerilor pentru Primăria Capitalei, regulile privind arondarea la secțiile de votare sunt foarte clare: votul se exprimă exclusiv în sectorul corespunzător adresei de domiciliu sau reședință și numai la secția la care alegătorul este repartizat.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească votanţii

Dacă un alegător are domiciliul în Sectorul 3, dar în ziua scrutinului se află în Sectorul 1 sau într-un alt județ, nu va putea vota acolo. De asemenea, pentru a putea vota pe baza reședinței, aceasta trebuie să fi fost stabilită cel târziu până la data de 7 iunie 2025. Persoanele care și-au stabilit reședința după această dată nu pot participa la alegerile locale din decembrie.

Un alt aspect important este faptul că votul la alegerile locale se poate exercita doar pe teritoriul României. Alegătorii care se află în străinătate în ziua scrutinului nu au posibilitatea de a vota, fiind obligați să se deplaseze în țară pentru a-și exprima opțiunea.

Aceste reguli stricte au fost stabilite pentru a asigura corectitudinea procesului electoral și pentru a preveni situațiile în care alegătorii ar putea vota în afara secției de care aparțin. Scrutinul din 7 decembrie 2025 reprezintă un moment important pentru administrația locală, iar respectarea procedurilor este esențială pentru validitatea rezultatelor.

