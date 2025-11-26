Amendă de 3.000 de lei și 7 ani de închisoare pentru românii care comit aceste greșeli la alegerile din 7 decembrie

Pe 7 decembrie, aproape 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului sunt chemați din nou la vot pentru a decide cine va ocupa funcția de primar general al Capitalei. Scrutinul are loc în urma alegerii lui Nicușor Dan ca președinte al României și a demisiei sale din fruntea administrației locale.
În ziua votului, orice formă de promovare a candidaților este interzisă în secția de votare sau în zona din jurul ei. Alegătorii nu au voie să poarte însemne de partid, tricouri sau accesorii cu mesaje electorale și nici să distribuie materiale de campanie. Tot în categoria interdicțiilor intră fotografierea buletinului de vot, filmarea lui sau publicarea acestor imagini online, o abatere care duce automat la anularea votului. De asemenea, nu se poate vota în locul altei persoane, iar influențarea alegătorilor, deteriorarea buletinelor sau orice comportament agresiv sunt strict sancționate.
Amenzile pentru încălcarea regulilor sunt consistente. Printre cele mai importante sancțiuni se numără:
Faptele grave sunt încadrate ca infracțiuni. Aici se includ obstrucționarea dreptului de vot care se pedepsește cu 6 luni – 3 ani de închisoare, atacarea secției de vot care are o pedeapsă de 2-7 ani, iar mita electorală și votul ilegal cu 6 luni – 3 ani sau amendă penală.
