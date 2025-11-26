Amendă de 3.000 de lei și 7 ani de închisoare pentru românii care comit aceste greșeli la alegerile din 7 decembrie

Pe 7 decembrie, aproape 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului sunt chemați din nou la vot pentru a decide cine va ocupa funcția de primar general al Capitalei. Scrutinul are loc în urma alegerii lui Nicușor Dan ca președinte al României și a demisiei sale din fruntea administrației locale.

În ziua votului, orice formă de promovare a candidaților este interzisă în secția de votare sau în zona din jurul ei. Alegătorii nu au voie să poarte însemne de partid, tricouri sau accesorii cu mesaje electorale și nici să distribuie materiale de campanie. Tot în categoria interdicțiilor intră fotografierea buletinului de vot, filmarea lui sau publicarea acestor imagini online, o abatere care duce automat la anularea votului. De asemenea, nu se poate vota în locul altei persoane, iar influențarea alegătorilor, deteriorarea buletinelor sau orice comportament agresiv sunt strict sancționate.

Amenzile pentru încălcarea regulilor sunt consistente. Printre cele mai importante sancțiuni se numără:

înscrierea intenționată a unui alegător în mai multe liste electorale sau trecerea în liste a unor persoane inexistente ori fără drept de vot – amendă între 2.200 și 3.000 de lei;

neîndepărtarea materialelor de propagandă din zona secției – amendă între 1.400 și 2.000 de lei;

deteriorarea sau murdărirea listelor electorale – amendă între 600 și 1.000 de lei;

refuzul de a permite accesul persoanelor autorizate în secție – amendă între 600 și 1.000 de lei;

înmânarea buletinului de vot unei persoane fără act de identitate – amendă între 2.200 și 3.000 de lei;

continuarea propagandei electorale în ziua votului – amendă între 1.400 și 2.000 de lei;

vânzarea sau consumul de alcool pe o rază de 500 de metri în jurul secției – amendă între 2.200 și 3.000 de lei.

Faptele grave sunt încadrate ca infracțiuni. Aici se includ obstrucționarea dreptului de vot care se pedepsește cu 6 luni – 3 ani de închisoare, atacarea secției de vot care are o pedeapsă de 2-7 ani, iar mita electorală și votul ilegal cu 6 luni – 3 ani sau amendă penală.

