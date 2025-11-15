Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini. Ce oraș din România a făcut anunțul: „Un real pericol pentru cetățeni”

Locuitorii municipiului Bârlad care dețin câini riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă obligațiile legale privind microciparea și sterilizarea animalelor. Primăria a anunțat că va intensifica controalele, având în vedere că numărul câinilor de pe domeniul public continuă să fie un pericol major pentru siguranța cetățenilor.

Autoritățile locale au subliniat că toți proprietarii câinilor de rasă comună sau metiși sunt obligați să își sterilizeze și microcipeze animalele. Această măsura este considerată necesară pentru reducerea populației de câini fără stăpân, care ajung pe străzi din cauza faptului că sunt abandonați, și a nerespectării legislației privind gestionarea animalelor.

Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini

În perioada următoare, autoritățile locale vor efectua controale pe teren pentru a verifica respectarea legislației în vigoare. Dacă un câine nu este microcipat, proprietarul poate fi sancționat cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Situația devine și mai serioasă în cazul în care animalul nu este sterilizat, amenzile ajungând astfel între 5.000 și 10.000 de lei.

„În vederea diminuării numărului de câini de pe domeniul public, care prezintă un real pericol pentru cetățeni, vă aducem la cunoștință faptul că persoanele fizice sau juridice, deținătorii permanenți sau temporari ai câinilor aparținând rasei comune sau metiși au obligativitatea sterilizării și microcipării acestora”, a transmis Primăria într-un comunicat.

Pentru a evita aceste sancțiuni, Primăria Bârlad oferă locuitorilor o soluție accesibilă până la sfârșitul anului 2025. Aceștia pot beneficia de o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân, finanțată din bugetul local. Cei care sunt interesați pot solicita înscrierea în program la sediul Primăriei, la Camera nr. 4, prezentând actul de identitate.

Legea nr. 258/2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân stabilește că primăria este instituția responsabilă pentru capturarea, adăpostirea și supravegherea animalelor aflate pe domeniul public.

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”

Apariție bizară la Cernobîl! Voluntarii din zonă au fotografiat câini cu blana albastră. Care ar fi explicația fenomenului