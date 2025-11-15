Acasă » Știri » Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini. Ce oraș din România a făcut anunțul: „Un real pericol pentru cetățeni”

Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini. Ce oraș din România a făcut anunțul: „Un real pericol pentru cetățeni”

De: Mirela Loșniță 15/11/2025 | 22:30
Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini. Ce oraș din România a făcut anunțul: „Un real pericol pentru cetățeni”

Locuitorii municipiului Bârlad care dețin câini riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă obligațiile legale privind microciparea și sterilizarea animalelor. Primăria a anunțat că va intensifica controalele, având în vedere că numărul câinilor de pe domeniul public continuă să fie un pericol major pentru siguranța cetățenilor.

Autoritățile locale au subliniat că toți proprietarii câinilor de rasă comună sau metiși sunt obligați să își sterilizeze și microcipeze animalele. Această măsura este considerată necesară pentru reducerea populației de câini fără stăpân, care ajung pe străzi din cauza faptului că sunt abandonați, și a nerespectării legislației privind gestionarea animalelor.

Amendă de 5.000 de lei pentru stăpânii de câini

În perioada următoare, autoritățile locale vor efectua controale pe teren pentru a verifica respectarea legislației în vigoare. Dacă un câine nu este microcipat, proprietarul poate fi sancționat cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Situația devine și mai serioasă în cazul în care animalul nu este sterilizat, amenzile ajungând astfel între 5.000 și 10.000 de lei.

„În vederea diminuării numărului de câini de pe domeniul public, care prezintă un real pericol pentru cetățeni, vă aducem la cunoștință faptul că persoanele fizice sau juridice, deținătorii permanenți sau temporari ai câinilor aparținând rasei comune sau metiși au obligativitatea sterilizării și microcipării acestora”, a transmis Primăria într-un comunicat.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Pentru a evita aceste sancțiuni, Primăria Bârlad oferă locuitorilor o soluție accesibilă până la sfârșitul anului 2025. Aceștia pot beneficia de o campanie de sterilizare a câinilor cu stăpân, finanțată din bugetul local. Cei care sunt interesați pot solicita înscrierea în program la sediul Primăriei, la Camera nr. 4, prezentând actul de identitate.

Legea nr. 258/2013 privind gestionarea câinilor fără stăpân stabilește că primăria este instituția responsabilă pentru capturarea, adăpostirea și supravegherea animalelor aflate pe domeniul public.

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”

Apariție bizară la Cernobîl! Voluntarii din zonă au fotografiat câini cu blana albastră. Care ar fi explicația fenomenului

Tags:
Iți recomandăm
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Știri
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Știri
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub…
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel ...
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub ...
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Vezi toate știrile
×