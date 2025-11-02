Acasă » Știri » Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”

De: Alina Drăgan 02/11/2025 | 12:31
Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri /Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Recent, Dogs of Chernobyl, asociația care se ocupă de câinii ce trăiesc în zona de excludere din orașul ucrainean, a postat în mediul online un videoclip în care apar mai multe haite de câini, iar printre ei se numără și unii cu blana albastră. Imaginile au devenit imediat virale, iar mulți s-au întrebat cum de a ajuns blana patrupedelor să aibă această culoare. Acum, un expert ucrainean elucidează misterul.

Din anul 2017, asociația Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 mile pătrate (aproximativ 46,62 km pătrați) de la Cernobîl. Organizația le asigură hrană și îngrijire medicală anual. Câinii de aici sunt descendenți ai animalelor de companie lăsate în urmă după evacuarea rezidenților în urma dezastrului nuclear. Ei bine, recent, printre aceștia și-au făcut apariția și câțiva câini cu blană albastră.

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri / Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl

Așa cum spuneam, recent, voluntarii care se ocupă de animalele de la Cernobîl au observat câțiva „locuitori” noi, cu o blană aparte. Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986. Au fost identificate trei astfel de patrupede.

Atunci când câinii cu blană albastră au apărut, reprezentanții ONG-ului au explicat că este posibil ca patrupezii să fi intrat în contact cu o substanță chimică. Însă, se pare că nu este așa iar acum un expert ucrainean a elucidat întreg misterul.

Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Blana albastră la câini semnalează faptul că au fost sterilizați

Mai exact, Serhii Kireev a explicat că patrupezii cu blană albastră nu au luat contact cu nicio substanță chimică și nu acesta este motivul pentru care arată așa. Expertul conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei și a oferit explicația reală.

În fapt, câinii au fost sterilizați pentru a nu se mai reproduce necontrolat, iar colorantul albastru a fost aplicat patrupedelor care au fost supuse procedurii de sterilizare, pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat.

„Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini”, a mai spus Serhii Kireev.

După dezastrul de la Cernobîl, oamenii au fost evacuați, iar zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl. Absența locuitorilor a permis faunei să se dezvolte, în ciuda nivelului ridicat de radiații. Iar un studiu din 2024 indică faptul că animalele, în special câinii, s-au adaptat incredibil. Câinii au devenit imuni la radiații, metale grele și poluare.

Motivul nebănuit pentru care pisicile au burta lăsată. Ce este „sacul primordial”, de fapt

Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el abuzează animale”

Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl

Tags:
Iți recomandăm
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Știri
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost…
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”
Știri
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau…
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni:...
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Gandul.ro
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost ...
De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, ...
Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Test de inteligență | Numai geniile cu IQ peste 140 văd litera ‘O’ în doar 10 secunde!
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul ...
Party memorabil de Halloween la Casa di David. Toată lumea bună a fost acolo! DJ Tom P a dat tonul distracției
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
BANCUL ZILEI | Femeia zăpăcită și cafeaua de dimineață
Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o ...
Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o chiflă în stomac, nu ai ce…”
Vezi toate știrile
×