Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri! Ce semnifică această culoare: „Este inofensiv pentru ei”

Recent, Dogs of Chernobyl, asociația care se ocupă de câinii ce trăiesc în zona de excludere din orașul ucrainean, a postat în mediul online un videoclip în care apar mai multe haite de câini, iar printre ei se numără și unii cu blana albastră. Imaginile au devenit imediat virale, iar mulți s-au întrebat cum de a ajuns blana patrupedelor să aibă această culoare. Acum, un expert ucrainean elucidează misterul.

Din anul 2017, asociația Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 mile pătrate (aproximativ 46,62 km pătrați) de la Cernobîl. Organizația le asigură hrană și îngrijire medicală anual. Câinii de aici sunt descendenți ai animalelor de companie lăsate în urmă după evacuarea rezidenților în urma dezastrului nuclear. Ei bine, recent, printre aceștia și-au făcut apariția și câțiva câini cu blană albastră.

Mister elucidat: de ce câinii de la Cernobîl sunt albaștri

Așa cum spuneam, recent, voluntarii care se ocupă de animalele de la Cernobîl au observat câțiva „locuitori” noi, cu o blană aparte. Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986. Au fost identificate trei astfel de patrupede.

Atunci când câinii cu blană albastră au apărut, reprezentanții ONG-ului au explicat că este posibil ca patrupezii să fi intrat în contact cu o substanță chimică. Însă, se pare că nu este așa iar acum un expert ucrainean a elucidat întreg misterul.

Blana albastră la câini semnalează faptul că au fost sterilizați

Mai exact, Serhii Kireev a explicat că patrupezii cu blană albastră nu au luat contact cu nicio substanță chimică și nu acesta este motivul pentru care arată așa. Expertul conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei și a oferit explicația reală.

În fapt, câinii au fost sterilizați pentru a nu se mai reproduce necontrolat, iar colorantul albastru a fost aplicat patrupedelor care au fost supuse procedurii de sterilizare, pentru a fi vizibili şi mai uşor de identificat.

„Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini”, a mai spus Serhii Kireev.

După dezastrul de la Cernobîl, oamenii au fost evacuați, iar zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl. Absența locuitorilor a permis faunei să se dezvolte, în ciuda nivelului ridicat de radiații. Iar un studiu din 2024 indică faptul că animalele, în special câinii, s-au adaptat incredibil. Câinii au devenit imuni la radiații, metale grele și poluare.

Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl