Motivul nebănuit pentru care pisicile au burta lăsată. Ce este „sacul primordial”, de fapt

Pisicile sunt printre cele mai îndrăgite animale de companie, cunoscute pentru grația, independența și comportamentul lor jucăuș. Dacă trăiești alături de o felină, este posibil să fi observat că unele au o burtică lăsată, care se mișcă atunci când aleargă sau sar. Mulți se întreabă dacă acesta este un semn de îngrășare sau o problemă de sănătate. Ceea ce vedem se numește sacul primordial, dar ce este, de fapt.

Sacul primordial este o faldă moale de piele situată pe abdomen, între membrele posterioare. Este mai vizibil atunci când pisica fuge, sare sau se întinde. Deși seamănă cu un strat de grăsime, el nu are legătură directă cu obezitatea, fiind o parte naturală a anatomiei feline.

Specialiștii au identificat câteva posibile avantaje ale sacului primordial și anume protecție pentru că acționează ca o „armură” suplimentară în cazul luptelor, reducând riscul de traumatisme la nivelul organelor interne, le permite o mai mare libertate de mișcare, ajutând pisica să se întindă și să sară cu ușurință. Totodată, este și o rezervă de resurse, poate funcționa ca spațiu de depozitare a grăsimii, util în perioadele în care hrana este limitată.

Sacul primordial este prezent la numeroase rase de pisici

Sacul primordial este prezent la multe rase, inclusiv bengaleză, egiptean mau sau abisiniană, dar și la pisicile domestice. La unele exemplare este foarte vizibil, în timp ce la altele abia se distinge.

Dacă abdomenul devine tare, umflat sau dureros la atingere, este indicat să consultați un medic veterinar. Însă, dacă burtica este moale, flexibilă și nu schimbă comportamentul pisicii, nu există motive de alarmă. Este doar un semn că prietena ta felină poartă încă „echipamentul” care o ajută să fie agilă și să-și păstreze instinctele de vânător.

