Acasă » Știri » Apariție bizară la Cernobîl! Voluntarii din zonă au fotografiat câini cu blana albastră. Care ar fi explicația fenomenului

Apariție bizară la Cernobîl! Voluntarii din zonă au fotografiat câini cu blana albastră. Care ar fi explicația fenomenului

De: Alina Drăgan 29/10/2025 | 13:33
Câini cu blana albastră la Cernobîl /Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Apariție surprinzătoare la Cernobîl! Voluntarii care se ocupă de animalele de acolo au observat câțiva „locuitori” noi, cu o blană aparte. Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986. Care ar fi explicația fenomenului?

Din anul 2017, asociația Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 mile pătrate (aproximativ 46,62 km pătrați). Organizația le asigură hrană și îngrijire medicală anual. Câinii de aici sunt descendenți ai animalelor de companie lăsate în urmă după evacuarea rezidenților în urma dezastrului nuclear. Ei bine, recent, printre aceștia și-au făcut apariția și câțiva câini cu blană albastră.

Câini cu blana albastră la Cernobîl

Recent, Dogs of Chernobyl a postat în mediul online un videoclip în care apar mai multe haite de câini, iar printre ei se numără și unii cu blana albastră. Până acum au fost identificate trei astfel de patrupede. Imaginile au devenit imediat virale, iar mulți se întreabă cum este posibil și ce s-a întâmplat cu câinii.

Câini cu blana albastră la Cernobîl /Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl

Reprezentanții ONG-ului au explicat că este posibil ca patrupezii cu blană albastră să fi intrat în contact cu o substanță chimică. Voluntarii îi urmăresc îndeaproape pe cei trei câini și încercă să îi prindă pentru a face mai multe analize și a stabili cu exactitate cauza.

ALERTĂ după decizia SUA de retragere a soldaților din România! „Suntem ca în 1940...”
ALERTĂ după decizia SUA de retragere a soldaților din România! „Suntem ca în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„O experiență cu totul unică despre care trebuie să discutăm. Câinii albaștri de la Cernobîl. Suntem pe teren pentru a prinde câini în vederea sterilizării și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă.

Oamenii din oraș ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri. Nu știm motivul și încercăm să-i prindem pentru a afla ce se întâmplă. Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică. Par foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, a transmis organizația într-o postare pe Instagram.

După dezastrul de la Cernobîl , oamenii au fost evacuați, iar zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl. Absența locuitorilor a permis faunei să se dezvolte, în ciuda nivelului ridicat de radiații. Iar un studiu din 2024 indică faptul că animalele, în special câinii, s-au adaptat incredibil. Câinii au devenit imuni la radiații, metale grele și poluare.

Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el abuzează animale”

Lege nouă la Cluj! Emil Boc a făcut marele anunț: unde pot intra acum românii însoțiți de câinii lor

 

Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl

Tags:
Iți recomandăm
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Știri
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
Știri
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun: Cine își permite
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu:...
Parteneri
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic,...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun: Cine își permite
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, cu două luni înainte de Crăciun:...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Vești proaste pentru acești pensionari! Pensiile întârzie în noiembrie 2025. Când se livrează banii
Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ...
Antonia (a lui Alex Velea) tună și fulgeră! Internauții i-au atins un punct sensibil și n-a mai ținut cont de nimic: “Pentru a suta oară…”
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori ...
Mașinile plug-in hibride te pot obliga să le încarci bateria. Puterea motorului scade dacă ignori notificările
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo: e posibil? Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost ...
Revedere emoționantă după explozia din Rahova! Cum arată pisica salvată din catastrofă. A fost reunită cu familia ei
„Mama telenovelelor românești” nu o iartă nici măcar pe fiica adoptivă! Cristina Ciobănașu ...
„Mama telenovelelor românești” nu o iartă nici măcar pe fiica adoptivă! Cristina Ciobănașu recunoaște că o “încasează” acasă: „Dacă nu mă adun și nu dau tot ce am…”
Vezi toate știrile
×