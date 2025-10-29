Apariție bizară la Cernobîl! Voluntarii din zonă au fotografiat câini cu blana albastră. Care ar fi explicația fenomenului

Apariție surprinzătoare la Cernobîl! Voluntarii care se ocupă de animalele de acolo au observat câțiva „locuitori” noi, cu o blană aparte. Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986. Care ar fi explicația fenomenului?

Din anul 2017, asociația Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 mile pătrate (aproximativ 46,62 km pătrați). Organizația le asigură hrană și îngrijire medicală anual. Câinii de aici sunt descendenți ai animalelor de companie lăsate în urmă după evacuarea rezidenților în urma dezastrului nuclear. Ei bine, recent, printre aceștia și-au făcut apariția și câțiva câini cu blană albastră.

Câini cu blana albastră la Cernobîl

Recent, Dogs of Chernobyl a postat în mediul online un videoclip în care apar mai multe haite de câini, iar printre ei se numără și unii cu blana albastră. Până acum au fost identificate trei astfel de patrupede. Imaginile au devenit imediat virale, iar mulți se întreabă cum este posibil și ce s-a întâmplat cu câinii.

Reprezentanții ONG-ului au explicat că este posibil ca patrupezii cu blană albastră să fi intrat în contact cu o substanță chimică. Voluntarii îi urmăresc îndeaproape pe cei trei câini și încercă să îi prindă pentru a face mai multe analize și a stabili cu exactitate cauza.

„O experiență cu totul unică despre care trebuie să discutăm. Câinii albaștri de la Cernobîl. Suntem pe teren pentru a prinde câini în vederea sterilizării și am dat peste trei câini care erau complet albaștri. Nu știm exact ce se întâmplă. Oamenii din oraș ne-au întrebat de ce câinii sunt albaștri. Nu știm motivul și încercăm să-i prindem pentru a afla ce se întâmplă. Cel mai probabil, au intrat în contact cu un fel de substanță chimică. Par foarte activi și, până în acest moment, nu am reușit să-i prindem”, a transmis organizația într-o postare pe Instagram.

După dezastrul de la Cernobîl , oamenii au fost evacuați, iar zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl. Absența locuitorilor a permis faunei să se dezvolte, în ciuda nivelului ridicat de radiații. Iar un studiu din 2024 indică faptul că animalele, în special câinii, s-au adaptat incredibil. Câinii au devenit imuni la radiații, metale grele și poluare.

Foto: Instagram @Dogs of Chernobyl