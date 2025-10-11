Cum sunt exploatați câinii în București tot mai des și Poliția Română nu face nimic: „Conform legii, el abuzează animale”

Cazurile de exploatare a câinilor din București sunt într-o continuă creștere. Indivizii se folosesc de mila iubitorilor de animale pentru a primi bani și le țin în condiții ireale. O situație recentă a atras atenția unei asociații destinate animalelor. Află mai multe detalii în articol!

Cerșetorii din Capitală sunt în stare să facă orice pentru a ajunge la mila oamenilor. De-a lungul timpului, acești indivizi au apelat la diferite trucuri pentru a păcăli trecătorii. Printre acestea se numără și animăluțele pe care aceștia le țin lângă ei în speranța că oamenii vor fi mai darnici.

Cum sunt exploatați câinii în București

Un caz recent a stârnit revoltă și a atras atenția mai multor oameni care au reclamat situația. Un individ care obișnuiește să stea în zonele Centrului Vechi, Piața Unirii sau Piața Romană se folosește de mai multe animăluțe. Acesta le sedează pentru ca ele să stea nemișcate și le expune la condiții ireale, ca mai apoi să le abandoneze.

Asociația Ramses a făcut o postare pe contul oficial de Instagram pentru a atrage atenția trecătorilor care îl observă pe individ. În cazul în care îl vedeți, trebuie să îi faceți poze clare, să notați locul, data și ora și să trimiteți o sesizare către [email protected] sau [email protected].

„Astăzi am fost sesizați despre un bărbat care folosește câini pentru cerșetorie, în special în zona Centrului Vechi, Unirii, Piața Romană și stațiile de metrou. Potrivit relatărilor a numeroși martori, animalele sunt sedate pentru a sta nemișcate ore întregi, expuse la frig, ploaie și zgomot, iar când ajung într-o stare critică, sunt abandonate sau dispar. Au existat chiar cazuri în care câinii acestui individ au fost găsiți morți sau grav bolnavi, conform mărturiilor și sesizărilor depuse deja la Poliție. În ultimele luni, mai multe persoane au reclamat același comportament — animalele sunt schimbate periodic, aduse de pe stradă, și exploatate pentru bani, sub pretextul milei. ❗️❗️Cerșetoria cu animale nu este un act de compasiune. Este o formă de cruzime.”, este o parte din mesajul publicat de asociație.

Oamenii acuză poliția

Oamenii sunt revoltați de acest caz și susțin că oamenii legii nu fac nimic pentru a implica astfel de cazuri de exploatare a animalelor.

„Este văzut de ani de zile. De ani de zile cu căței diferiți și apoi pierduți ca prin minune. De 2 dintre ei am înțeles ca ar fi fost găsiți intr-un șanț. Este clar ca politia nu face nimic deci ce este de facut? E un caz vechi de ani de zile. Si nu e singurul. Unde sunt drepturile animalelor?! S-au facut atatea sesizări, s-a solicitat sprijinul Politiei, nu stiu sa fi auzit macar o data ca i-a fost luat vreun câine, ca s-au luat masuri, ca a fost dus câinele la vet sa se constate daca are in sange sedativ.”, sunt doar unele dintre comentarii.

