Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Nicolae. Rostește aceste cuvinte azi, 6 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni!

Zi cu mare însemnătate în calendarul ortodox! Credincioșii îl sărbătoresc astăzi, 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcător de minuni. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, în zi de sărbătoare!

Astăzi, 6 decembrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Nicolae. Toți credincioșii se roagă astăzi pentru sănătate și bucurii. De asemenea, copiii îl așteaptă nerăbdători pe Moș Nicolae să vină și să le umple ghetuțele cu bunătăți.

Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae mai este numit și „Făcătorul de minuni” și este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți. De-a lungul vieții sale, dar și după ce a trecut la cele veșnice, Sfântul Nicolae a făcut multe minuni.

Rostește această rugăciune puternică în această zi de mare sărbătoare:

Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa. Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

