Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după

Tragedie fără margini în Botoșani! Un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a urcat beat la volan și a provocat un accident mortal, după care a încercat să își mușamalizeze fapta. Toate detaliile în articol.

Totul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă. Șoferul care a produs accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Victima este un bărbat în vârstă de 30 de ani care se deplasa pe bicicletă în momentul tragediei.

Tragedie în Botoșani

După ce a lovit mortal biciclistul, tânărul în vârstă de 20 de ani a fugit de la locul faptei fără a semnala autoritățile de ceea ce a făcut. Mai apoi, el a luat decizia de a ascunde autoturismul în curtea unui vecin, acolo unde l-a acoperit cu o prelată și cu resturi vegetale. După ce a fost testat cu aparatul etilotest, șoferul a înregistrat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din păcate, victima a decedat.

„Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei. Conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor şi fără a solicita intervenţia cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei, fiind identificat, ulterior, pe un drum din apropiere. Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale”, a transmis Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani.

Polițiștii au deschis o anchetă în care tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

