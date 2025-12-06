Acasă » Știri » Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după

Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după

De: Denisa Iordache 06/12/2025 | 15:10
Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după
Tragedie în Botoșani. Sursă: Pixabay

Tragedie fără margini în Botoșani! Un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a urcat beat la volan și a provocat un accident mortal, după care a încercat să își mușamalizeze fapta. Toate detaliile în articol. 

Totul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă. Șoferul care a produs accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Victima este un bărbat în vârstă de 30 de ani care se deplasa pe bicicletă în momentul tragediei. 

Tragedie în Botoșani

După ce a lovit mortal biciclistul, tânărul în vârstă de 20 de ani a fugit de la locul faptei fără a semnala autoritățile de ceea ce a făcut. Mai apoi, el a luat decizia de a ascunde autoturismul în curtea unui vecin, acolo unde l-a acoperit cu o prelată și cu resturi vegetale. După ce a fost testat cu aparatul etilotest, șoferul a înregistrat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din păcate, victima a decedat. 

„Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei. Conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor şi fără a solicita intervenţia cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei, fiind identificat, ulterior, pe un drum din apropiere. Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale”, a transmis Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani. 

Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Polițiștii au deschis o anchetă în care tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. 

CITEȘTE ȘI:

El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana

Accident uluitor în Oradea! A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: ce s-a întâmplat cu șoferul

Tags:
Iți recomandăm
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Știri
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Știri
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de...
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ...
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă ...
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru ...
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru care a fost nemulțumită
Vezi toate știrile
×