Un șofer beat de 20 de ani, din Botoșani, a omorât un biciclist. Ireal ce a făcut imediat după

Tragedie fără margini în Botoșani! Un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a urcat beat la volan și a provocat un accident mortal, după care a încercat să își mușamalizeze fapta. Toate detaliile în articol.
Totul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă. Șoferul care a produs accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Victima este un bărbat în vârstă de 30 de ani care se deplasa pe bicicletă în momentul tragediei.
După ce a lovit mortal biciclistul, tânărul în vârstă de 20 de ani a fugit de la locul faptei fără a semnala autoritățile de ceea ce a făcut. Mai apoi, el a luat decizia de a ascunde autoturismul în curtea unui vecin, acolo unde l-a acoperit cu o prelată și cu resturi vegetale. După ce a fost testat cu aparatul etilotest, șoferul a înregistrat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din păcate, victima a decedat.
„Din verificările efectuate până în acest moment a rezultat faptul că un tânăr de 20 de ani, din comuna Tudora, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă din aceeaşi localitate, ar fi surprins şi accidentat un alt tânăr, de 30 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, pe aceeaşi direcţie de mers. În urma impactului a rezultat decesul victimei. Conducătorul auto a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea poliţiştilor şi fără a solicita intervenţia cadrelor medicale pentru a acorda îngrijiri medicale victimei, fiind identificat, ulterior, pe un drum din apropiere. Mai mult decât atât, acesta a ascuns autoturismul în curtea unui cetăţean din comună şi l-ar fi acoperit cu o prelată şi cu resturi vegetale”, a transmis Delia Nenişcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani.
Polițiștii au deschis o anchetă în care tânărul este cercetat pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.
CITEȘTE ȘI:
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana
Accident uluitor în Oradea! A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: ce s-a întâmplat cu șoferul