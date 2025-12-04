Acasă » Știri » Accident uluitor în Oradea! A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: ce s-a întâmplat cu șoferul

Accident uluitor în Oradea! A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu: ce s-a întâmplat cu șoferul

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 23:01
A zburat peste sensul giratoriu /Foto: Captură Reddit
Un accident desprins parcă din filmele de acțiune a vot loc miercuri, 3 decembrie, pe strada Oneștilor din Oradea. Un autoturism a zburat efectiv peste un sens giratoriu și peste două mașini. Imaginile surprinse la fața locului de o cameră de supraveghere sunt uluitoare.

Accidentul din Oradea s-a produs miercuri, 3 decembrie, pe strada Oneștilor. Șoferul unui autoturism Mercedes circula dinspre Calea Aradului spre strada Lăpușului, iar în zona coridorului verde de pe strada Barcăului a pierdut controlul mașinii.

A zburat peste sensul giratoriu

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile sunt șocante. Șoferul unui Mercedes, care circula cu viteză, a zburat efectiv peste un sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție, lovind un gard și plonjând pe spațiul verde al unei stații de carburanți din zonă.

Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde, iar martorii au fost șocați de scenele văzute. La volanul mașinii care a plonjat peste sensul giratoriu se afla un bărbat în vârstă de 55 de ani. Acesta a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri dintre fiarele mașinii.

A zburat peste sensul giratoriu /Foto: Reddit

În mod miraculos, acesta a supraviețuit impactului puternic și s-a ales doar cu răni ușoare și medii. Bărbatul a fost transporta la spital pentru investigații suplimentare, însă nu a necesitat internare. De asemenea, șoferul a fost testat și nu consumase băuturi alcoolice sau droguri la volan.

Se pare că întreg accidentul a avut loc din cauza unor probleme medicale. Mai exact, șoferul a suferit o criză de diabet, astfel că la un moment dat a ajuns în imposibilitatea de a reacționa la volan. După cum arată și imaginile surprinzătoare, acesta nu a mai putut nici măcar să frâneze.

Foto: Captură Reddit

×