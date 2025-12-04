Accident grav în Dolj. Un tânăr de 26 de ani a murit, după ce mașina în care se afla, s-a răsturnat

Una accident grav a avut loc în timpul nopții, de miercuri spre joi. Un tânăr de 24 de ani s-a urcat băut la volan și în timp ce conducea, a pierdut controlul volanului, incident care i-a curmat viața prietenului său, în vârstă de 26 de ani. Autoturismul în care se aflau cei cinci tineri s-a răsturnat într-o carieră de piatră din județul Dolj, pe drumul DC 171, în apropiere de localitatea Vela.

Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 03:30 în judeșul Dolj. Autoturismul condus de șoferul de 24 de ani a ieșit de pe șosea într-o curbă la stânga, iar impactul a fost fatal pentru un tânăr din Vela, pasager în mașină. Alte patru persoane cu vârste cuprinse între vârste cuprinse între 26 și 41 de ani, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate de urgență la cel mai apropiat spital.

Accident grav în Dolj

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că șoferul consumase alcool înainte de a se urca la volan. Aparatul etilotest a indicat 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost condus ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact cum s-a produs accidentul. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a confirma cauza decesului tânărului pasager.

„Noaptea trecută, în jurul orei 03.36, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe DC 171, în afara localității Vela, s-a produs un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova care, din primele cercetări, au stabilit faptul că un tânăr, de 24 de ani, din comuna Unirea, în timp ce conducea un autoturism pe DC 171, în afara localității Vela, din direcția DJ 552 B către localitatea Segleț, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se cu autoturismul într-o carieră de piatră. În urma evenimentului rutier, din păcate, un tânăr de 26 de ani, din comuna Vela, pasager în autoturism, a decedat. De asemenea, conducătorul auto și trei bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 41 de ani, au necesitat îngrijiri medicale fiind transportați la spital”, au transmis polițiștii în cadrul unui comunicat.

