Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, la hotel

Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani într-un hotel din Florida, unde a petrecut mai multe zile. El a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru el și a fost constatat decesul.

Moartea artistului, pe numele real Carlito Milfort, a adus multă durere pentru familie și fanii acestuia. Potrivit unui angajat al unui hotel din Boca Raton, Poorstacy a fost transportat de urgență la spital sâmbătă dimineață, în urma unei „urgențe medicale” în cameră. Artistul era cazat acolo de aproximativ zece zile, împreună cu o femeie și un copil mic, iar autoritățile au confirmat că nimeni altcineva nu a fost rănit.

Deocamdată, cauza exactă a morții nu a fost dezvăluită. Totuși, mulți dintre fanii lui au lăsat comentarii la cea mai recentă postare de pe Instagram, exprimându-și suspiciunea că ar fi putut fi vorba despre o sinucidere.

Originar din Palm Beach, Poorstacy era considerat un artist în plină ascensiune, cunoscut pentru îmbinarea stilurilor emo-rap, punk rock și punk rap. Printre realizările sale importante se numără apariția pe coloana sonoră a filmului „Bill & Ted Face the Music”, care a primit o nominalizare la Premiile Grammy, dar și colaborările cu Travis Barker.

Poorstacy și Travis Barker au lucrat împreună la trei piese, cea mai cunoscută fiind „Choose Life”.

Mesaje dureroase din partea fanilor

Rapperul nu era o persoană activă pe rețelele de socializare, iar ultima postare a fost în urmă cu trei luni. Cu toate că decesul a avut loc sâmbătă, anunțul a fost făcut câteva zile mai târziu. Fanii lui Poorstacy au publicat comentarii dureroase, trasnmițând o urmă de speranță.

„Omule, ce naiba m-ai ajutat să trec prin niște vremuri întunecate pe vremuri… Odihnește-te în pace, frate. Sper să găsești o rezolvare oriunde te-ai afla”, a scris un fan. „Muzica ta mi-a ținut companie în timp ce luptam cu o dependență puternică la începutul anilor 2020, îmi pare rău să te văd plecând, omule, dar voi fi mereu recunoscător pentru muzica ta”, a adăugat altul.

