Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie

De: Irina Vlad 02/12/2025 | 12:28
Florina a fost găsită fără viață în baia locuinței/ sursă foto: social media

Apar noi detalii despre Florina, tânăra de 21 de ani din Argeș care a fost găsită fără viață în baia casei în care locuia împreună cu iubitul ei și familia acestuia. Înainte să își dea ultima suflare fata și-a prevestit moartea. Mesajul tulburător pe care l-a transmis!

Moartea Florinei din Argeș a îndurerat o întregă comunitate. Sâmbătă, 29 octombrie, tânăra de 21 de ani a fost găsită inconștientă în baie, iar iubitul ei a fost cel care a sunat imediat la 112. Din păcate, fata nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Ultimul mesaj al Florinei, tânăra de 21 de ani din Argeș

Din primele verificări, autoritățile susțint că nu există suspiciuni sau urme de violență, însă cauza decesului este și acum învăluită în mister. Apropiații spun că – în ultima perioadă – Florina se plângea de dureri de cap insuportabile și că ar fi avut de gând să meargă la medic, însă nu a mai apucat.

Ultima postare a Florinei a fost publicată la începutul lunii octombrie. Ca un fel de promoniție, tânăra de 21 de ani a distribuit un text publicat de Parohia Sf. Ierarh Turculești – Călinești, în care este vorba despre drumul omului prin viață.

”Omule, privește-ți viața ca pe un drum scurt și trecător. Nu te amăgi cu lucruri trecătoare, căci ele nu-ți vor aduce nici liniște, nici bucurie adevărată. Caută mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar toate celelalte îți vor date de la Sine.

Rugăciunea și faptele bune sunt precum lumânările care luminează întunericul inimii tale. Fără ele, sunetul se rătăcește și cade în deznădejde. Nu disprețui niciodată omul de lângă tine, căci în fiecare chip se ascunde chipul lui Hristos. Iubește-l pe aproapele tău, ajută-l cu smerenie și în tăcere, și vei învăța ce înseamnă adevărata bucurie.

Nu te teme de încercări; ele vin ca focul care curăță aurul. Rabdă, iartă și crește în răbdare, căci numai așa vei vedea lumina adevărată”, este mesajul distribuit de Florina pe Facebook, cu câteva săptămâni înainte de tragedie.

 

