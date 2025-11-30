Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea

Tragedie fără margini într-o familie din Argeș. Florentina a fost descoperită fără viață în baia locuinței sale. Deocamdată, moartea tinerei de 21 de ani este învăluită în mister.

Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 29 noiembrie de către iubitul Florentinei. Cei doi locuiau împreună într-o casă din Domenști, județul Argeș, alături de părinții băiatului.

Moartea Florentinei este învăluită în mister

Iubitul Florentinei a găsit-o pe fată inconștinetă într-una dintre băile locuinței lor. Acesta a sunat imediat la 112, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, echipa de prim ajutor ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a o salva. Înainte de a-și da ultima suflare, Florentina s-ar fi plâns de dureri insuportabile de cap. Avea în plan să se ducă la un control medical, însă nu a mai apucat.

Moartea prematură a Florentinei a stârnit îngrijorarea familiei sale și a celor din comunitate. Nimeni nu își poate explica ce s-a întâmplat, mai ales că fata avea doar 21 de ani și nu se cunoștea cu probleme medicale.

Anchetatorii a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș.

