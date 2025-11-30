Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online

O altă tragedie a avut loc în Italia! Florin s-a stins din viață în singurătate, după o viață de chinuri. Singura rudă apropiată, sora sa din Botoșani, se luptă cu durerea pierderii fratelui și cu neputința de a acoperi costurile uriașe ale repatrierii.

Florin Corneliu Andreescu, un român în vârstă de 51 de ani, crescut la Casa de Copii din Trușești, județul Botoșani a murit în Italia, iar familia nu îi poate aduce trupul acasă și a-l înmormânta creștinește. Florin a fost găsit fără viață la data de 11 noiembrie 2025, în localitatea Monterotondo, lângă Roma, în regiunea Lazio.

Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia

Românul nu avea familie în Italia, iar repatrierea trupului neînsuflețit și înmormântarea ar putea costa peste 10.000 de euro, sumă imposibil de suportat de către sora sa. Un apropiat al bărbatului a lansat un apel disperat în mediul online către românii din Italia și către toți cei care l-au cunoscut de-a lungul vieții: foști colegi de la Facultatea de Fizică din Iași, prieteni din copilărie și oameni din comunitatea Trușești.

„Cum a avut o soartă nedreaptă de mic și a plecat apoi prin țări străine, nemaiputând să se întoarcă viu în țară, apelez la bunătatea și omenia dumneavoastră în speranța că împreună reușim să aducem corpul lui pentru odihna veșnică in România”, a scris Mircea, care promite că va reveni cu un număr de cont pentru cei care o pot sprijini pe sora lui Florin în aceste momente tragice.

Pe rețelele de socializare cei care l-au cunoscut pe bărbat au transmis mesaje de condoleanțe.

„Odihnește-te în pace, Florin Corneliu Andreescu. Pașii ni s-au intersectat din clasa I până la sfârșitul facultății, prin Trușești, prin Botoșani, prin Iași… Rămân amintirile frumoase din studenție… Să-ți fie țărâna ușoară… Condoleanțe familiei!”. „A avut o soartă nedreaptă de mic și a plecat apoi prin țări străine”

În această perioadă, familia speră că românii să se mobilizeze și să strângă suma necesară pentru ca Florin Corneliu Andreescu să se întoarcă, pentru ultima dată, acasă, la Botoșani.

