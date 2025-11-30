Acasă » Știri » Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online

Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 14:33
Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online
Sursă foto: Facebook

O altă tragedie a avut loc în Italia! Florin s-a stins din viață în singurătate, după o viață de chinuri. Singura rudă apropiată, sora sa din Botoșani, se luptă cu durerea pierderii fratelui și cu neputința de a acoperi costurile uriașe ale repatrierii.

Florin Corneliu Andreescu, un român în vârstă de 51 de ani, crescut la Casa de Copii din Trușești, județul Botoșani a murit în Italia, iar familia nu îi poate aduce trupul acasă și a-l înmormânta creștinește. Florin a fost găsit fără viață la data de 11 noiembrie 2025, în localitatea Monterotondo, lângă Roma, în regiunea Lazio.

Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia

Românul nu avea familie în Italia, iar repatrierea trupului neînsuflețit și înmormântarea ar putea costa peste 10.000 de euro, sumă imposibil de suportat de către sora sa. Un apropiat al bărbatului a lansat un apel disperat în mediul online către românii din Italia și către toți cei care l-au cunoscut de-a lungul vieții: foști colegi de la Facultatea de Fizică din Iași, prieteni din copilărie și oameni din comunitatea Trușești.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Cum a avut o soartă nedreaptă de mic și a plecat apoi prin țări străine, nemaiputând să se întoarcă viu în țară, apelez la bunătatea și omenia dumneavoastră în speranța că împreună reușim să aducem corpul lui pentru odihna veșnică in România”, a scris Mircea, care promite că va reveni cu un număr de cont pentru cei care o pot sprijini pe sora lui Florin în aceste momente tragice.

Pe rețelele de socializare cei care l-au cunoscut pe bărbat au transmis mesaje de condoleanțe.

„Odihnește-te în pace, Florin Corneliu Andreescu. Pașii ni s-au intersectat din clasa I până la sfârșitul facultății, prin Trușești, prin Botoșani, prin Iași… Rămân amintirile frumoase din studenție… Să-ți fie țărâna ușoară… Condoleanțe familiei!”.

„A avut o soartă nedreaptă de mic și a plecat apoi prin țări străine”

În această perioadă, familia speră că românii să se mobilizeze și să strângă suma necesară pentru ca Florin Corneliu Andreescu să se întoarcă, pentru ultima dată, acasă, la Botoșani.

Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă

Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta

Tags:
Iți recomandăm
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Știri
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Știri
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de…
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate
Adevarul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut ...
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu ...
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!”
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
Vezi toate știrile
×