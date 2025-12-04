Acasă » Știri » Primele imagini de la înmormântarea lui Vlăduț din Satu Mare! Durere fără margini

De: Andreea Stăncescu 04/12/2025 | 10:14
Primele imagini de la înmormântarea lui Vlăduț din Satu Mare! Durere fără margini
Vlăduț a fost înmormântat / Sursa foto: Social media
Vlăduț, tânărul de 18 ani din Satu Mare care a murit în mod neașteptat, a fost înmormântat. El a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate întreagă în stare de șoc. Acesta era elev în clasa a XII-a la un liceu din Negrești-Oaș, a fost găsit fără viață în propria locuință, după ce cu doar două zile înainte ajunsese la spital acuzând o stare accentuată de rău. 

Moartea lui Vlăduț i-a devastat pe părinți, prieteni și colegi, care nu își pot explica cum un tânăr aflat la final de liceu, fără probleme cunoscute de sănătate, s-a stins atât de brusc. Elev originar din Negrești-Oaș era apreciat și iubit de colegii săi. El se pregătea pentru examenul de bacalaureat și visa la viitorul său, însă drumul i s-a oprit prematur.

„(…) Vlad ai fost un elev blând, luminos și mereu aproape de cei din jur. Întotdeauna te-ai implicat în activități, mai ales în a-i ajuta pe cei care aveau nevoie… Joi, 27 noiembrie 2025, ai avut ultima acțiune, în calitate de voluntar. Veșnice mulțumiri! Rămâi pentru totdeauna în inimile noastre!

Bunul Dumnezeu să-ți deschidă porțile Împărăției Sale și să-ți dea odihnă veșnică în liniște și pace! Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată și toți cei apropiați, cărora le transmitem sincere condoleanțe și toată compasiunea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace, Vlăduț!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron”, unde Vlăduț studia.

Imagini dureroase de la înmormântare

Vlăduț a fost înmormântat

Sute de persoane au venit să-l conducă pe ultimul drum, transformând ziua în una dureroasă pentru întreaga comunitate. Colegii săi au fost printre primii care au ajuns la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit, încercând să găsească răspunsuri și să-și ia rămas-bun. Lacrimile, florile și mesajele de despărțire au transformat locul într-o scenă a durerii colective.

Rudele spun că băiatul ar fi acuzat simptome specifice unui atac de panică în zilele dinaintea tragediei, însă, chiar și așa, nimeni nu a crezut că situația s-ar putea transforma într-un moment ireversibil. Vlăduț a mers la  Camera de Gardă în cadrul Spitalului Orășenesc din Negrești-Oaș unde a acuzat respirație greoaie și tremurături. După un consult, a fost trimis acasă. Din păcate, el a fost găsit fără viață două zile mai târziu, pe 30 noiembrie.

