Adriana a murit într-un accident cumplit, chiar sub ochii soțului. Un tânăr de 20 de ani i-a lovit în plin

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 08:36
Sursă: Social media/ Pixabay

Tragedie fără margini într-o familie de români! O educatoare a avut un sfârșit cumplit, chiar sub privirile soțului ei, după ce un șofer în vârstă de 20 de ani a intrat pe contrasens și i-a lovit din plin. Află toate detaliile în articol!

Tragedia s-a petrecut marți, 2 decembrie, în jurul orei 07:30, pe drumul comunal 187 din localitatea Peștere, județul Bihor. Șoferul în vârstă de 20 de ani din comuna Măgești se deplasa pe direcți Aștileu-Chistag și a pierdut controlul volanului într-o curbă.

„La fața locului au fost mobilizate Stația de Pompieri Aleșd, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, echipajul de prim ajutor, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea cu medic de urgență”, a transmis plutonierul Alina Butaci, din cadrul ISU Bihor.

Adriana a murit sub privirile soțului ei

Sistemul de învățământ din Bihor este în doliu, după ce Fildan Adriana, o educatoare în vârstă de 56 de ani, s-a stins din viață într-un accident rutier cumplit. Tânărul de 20 de ani circula din sens opus atunci când a intrat din plin în mașina în care femeia se afla alături de soțul ei.

Primele informații din anchetă arată că șoferul vinovat nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum pe șoseaua umedă și a intrat pe contrasens.

Colegii educatoarei, șocați și întristați de această pierdere, i-au transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Cu profundă durere și sincer regret, ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă, Fildan Adriana, educatoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Aleșd. A fost un om cald, dedicat și plin de iubire pentru copii, un profesionist care a lăsat în urma sa amintiri frumoase și suflete atinse de bunătatea ei. În aceste momente grele, transmitem întreaga noastră compasiune familiei îndoliate și celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Ne rugăm ca Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică și liniște sufletească, iar celor rămași putere și mângâiere.

Drum lin spre lumină, draga noastră colegă! Vei rămâne mereu în gândurile și inimile noastre”, au transmis colegii educatoarei de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Aleșd într-o postare pe Facebook.

Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, ambele rezultate fiind negative. Polițiștii din Aleșd continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care tragedia s-a produs.

