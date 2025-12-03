A murit după ce a mâncat cartofi prăjiți. Tânăra însărcinată în 20 de săptămâni a lăsat în urmă o fetiță de 1 an și jumătate

Caz șocant în UK! O tânără însărcinată a murit în somn, după ce a acuzat mai multe simptome neplăcute din cauza unei mese cu cartofi prăjiți. Mai mult, ea nu avea nicio problemă de sănătate. Află toate detaliile în articol!

Tragedia s-a petrecut pe data de 13 octombrie. Charlie Comer, o tânără în vârstă de 22 de ani, a avut parte de o marte subită și misterioasă. Tânăra care aștepta un copil era într-o formă foarte bună și nu avea nicio problemă de sănătate, astfel că acest final cumplit a șocat pe toată lumea.

A murit după ce a mâncat cartofi prăjiți

După o cină la restaurant la care a mâncat cartofi prăjiți, ea s-a simțit rău, așa că a decis să se culce.

Charlie era însărcinată în 20 de săptămâni și stabilise deja numele copilului: Arlo. Din păcate, acest moment special nu va mai veni. Mama tinerei, șocată și îndurerată de această pierdere, a declarat că fiica ei nu a avut nicio problemă în timpul sarcinii și s-a confruntat doar cu grețuri specifice unei gravide.

După dispariția ei, Charlie a lăsat în urmă multă durere și o fetiță de un an și jumătate, pe Remi. Micuța va fi crescută de bunici, acum că mama ei nu mai este.

Rezultatele obținute în urma autopsiei nu au putut determina cauza morții lui Charlie Comer. Familia ei așteaptă cu nerăbdare rezultatele testelor suplimentare.

„Fiica mea a murit foarte brusc, a fost total neașteptat. S-a dus la culcare duminică seara. Nu se simțea prea bine și nu s-a mai trezit niciodată. Mâncase cartofi prăjiți cu o seară înainte și presupun că mâncarea era puțin cam veche.”, a spus mama tinerei.

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost trimis la Southampton pentru realizarea unei autopsii specializate.

