Ultima imagine cu Roxana Moise în viață. Detaliul bizar pe care l-au observat fanii

Este doliu în România! Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon, s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de numai 39 de ani și a lăsat în urma ei trei copii și un soț, care sunt sfâșiați de durere. Decesul acesteia a luat prin surprindere pe toată lumea. Se pare că Roxana a fost măcinată de o boală gravă, iar ultima fotografie cu ea în viață stă drept dovadă.

Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg după participarea la show-ul Exatlon, difuzat pe Kanal D. Fostă handbalistă de performanță și instructor de Kangoo Jumps, aceasta a reușit să facă o figură frumoasă în Dominicană și nimeni nu se aștepta să se stingă din viață.

În luna august a acestui an, Roxana Moise a publicat o fotografie pe pagina personală de Facebook, acolo unde apărea alături de întreaga familie. Este ultima fotografie cu ea în viață, iar încă de atunci urmăritorii ei au observat un detaliu ciudat.

Mai exact, în fotografia respectivă, Roxana apare cu părul tuns scurt, iar mulți au presupus că se confrunta cu unele probleme de sănătate. Ei bine, așa a fost. Se pare că ea s-a luptat multă vreme cu un cancer nemilos, care în cele din urmă i-a adus sfârșitul.

Roxana Moise, măcinată de o boală grea

De o bună perioadă, Roxana Moise se lupta cu cancerul. Aceasta a făcut chimioterapie și a încercat să iasă învingătoare din lupta cu boala, însă în cele din urmă corpul ei a cedat.

„Știu că era bolnavă, că a făcut chimioterapie, dar nu știu toate detaliile. Am mai vorbit cu ea după ieșirea de la Exatlon, dar nu despre boala pe care o avea. Cât a fost pe tratament, nu am discutat despre problemele acestea. Era un subiect sensibil. Sunt ceva ani sau mai bine de când se confruntă cu acest diagnostic”, a declarat Alexandru Nedelcu, fost coleg al Roxanei la Exatlon. „Știam că-i bolnavă, dar chiar nu mă așteptam. Eu eu mai vorbeam cu ea, a fost la Cluj acum vreo două luni de zile, la restaurant unde lucram, dar de atunci n-am mai ținut legătura. Sunt tulburat de-a dreptul. Știam că e ceva incurabil, însă nu am date de cât timp se confruntă cu boala”, a spus și Radu Frandeș, fost concurent.

Doliu în lumea muzicii! Rapperul Poorstacy a murit la doar 26 de ani: a fost găsit în stare gravă, la hotel

Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie

Foto: Social media