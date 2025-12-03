Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță

Momente de panică la unul dintre târgurile de Crăciun organizate în Capitală. Un incendiu a izbucnit la una dintre căsuțele de lemn. Alarma a fost dată imediat, iar jandarmii prezenți au încercat să lichideze focul pentru a nu se extinde la căsuțele învecinate.

Târgurile de Crăciun din București s-au deschis și au fost luate cu asalt. Bucureștenii se bucură de vinul fiert și de atmosfera de sărbătoare, însă distracția a fost stricată la târgul amenajat în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 de un incendiu.

Incendiu la Târgul de Crăciun

Au fost momente de panică la Târgul de Crăciun amenajat în Parcul Lumea Copiilor Sectorul 4. Aici un incendiu a izbucnit la una dintre căsuțele de lemn. Focul s-a aprins, iar imediat un nor de fum gros s-a ridicat, generând panică printre oameni.

Din fericire, flăcările au fost observate la timp de un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, care asigura măsurile de ordine publică în zonă. Jandarmii din cadrul Batalionului 5 au intervenit imediat cu stingătoarele din autospecialele de serviciu.

Reacția lor rapidă a împiedicat propagarea flăcărilor către celelalte căsuțe, iar astfel a fost evitat un dezastru.

„Un incendiu izbucnit la una dintre căsuțele de lemn dintr-un târg de Crăciun din Capitală ar fi putut avea urmări grave, dacă jandarmii bucureșteni nu ar fi intervenit imediat. Aflat în zonă pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, un echipaj de jandarmi din cadrul Batalionului 5 al Jandarmeriei Capitalei a observat focul și a acționat imediat cu stingătoarele din autospecialele de serviciu, reușind să oprească extinderea incendiului. Intervenția rapidă a jandarmilor a evitat o tragedie, mai ales că în zonă se aflau mai multe persoane. Din fericire, nu au existat victime”, a transmis Jandarmeria Română.

Foto: Captură Facebook