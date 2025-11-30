Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei

Primele Târguri de Crăciun din Capitală și-au deschis porțile sâmbătă seară. Acestea au atras mii de bucureșteni dornici să intre în spiritul sărbătorilor, chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă. West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit vizitatori încă de la primele ore, în ciuda vremii nefavorabile.

Prețurile piperate din Târgurile de Crăciun nu mai sunt deja o surpriză pentru nimeni. Totuși, după ani în care românii s-au plâns de sumele pe care sunt nevoiți să le scoată din buzunar, nimic nu s-a schimbat. Aceste evenimente organizate cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă s-au deschis deja în mai multe județe din țară și se întrec în decorațiuni, activități, dar și… în prețuri.

Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București

Vizitatorii Târgului de Crăciun din Sectorul 6 au la dispoziție zeci de standuri cu mâncare tradițională, vin fiert, dulciuri și produse artizanale. Trebuie, însă, să bagi mâna adânc în buzunare, deoarece prețurile au crescut față de anul trecut. De exemplu, un pahar de vin fiert costă aproximativ 17 lei, iar o turtă dulce costă între 15 și 30 lei.

„Produse tradiționale, tradiționala turtă dulce, cu ciocolată de casă, halviță, nuga, covrigi și acadele pentru copii. Cea mai ieftină turtă dulce la noi costă 15 lei, și nuga începe de la 12 lei, la fel și ciocolata de casă” a spus un comerciant. „Am ținut aceleași prețuri 3-4 ani, dar anul acesta am fost nevoiți să le ridicăm puțin. Am încercat totuși să păstrăm accesibilitatea, fiindcă sunt produse pe care oricine ar trebui să le poată gusta”, spune un alt vânzător.

Prețurile cresc de la an la an, în special taxele impuse comercianților.

„Este cred că 7.500 plus TVA pe tot parcursul târgului și este inclus curent, este totul inclus” a explicat un alt comerciant.

Tot azi-noapte au avut loc și probele de lumini pentru deschiderea oficială a Târgului de Crăciun București. Căsuțele din târg, bradul de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun și roata panoramică sunt doar câteva dintre atracțiile de care se vor bucura turiștii până la finalul lunii decembrie.

Cât costă un vin fiert la „târgul bogaților” din Cluj. Un ceai este 32 de lei