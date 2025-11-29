Magia Crăciunului a venit mai devreme! Bucureștiul a fost luminat de sărbătoare! Foto & video

Așteptarea a luat sfârșit! Cu puțin inainte de a intra oficial în iarnă, Bucureștiul s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare și a fost iluminat festiv. CANCAN.RO vă prezintă imagini și video direct din inima Capitalei!

Dacă mulți își făceau griji că în acest an Capitala va sărbători Crăciunul în beznă, iată că magia sărbătorilor de iarnă a venit mai devreme decât s-ar fi crezut. Odată cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Piața Constituției, bucureștenii și turiștii s-au bucurat de spectacolul luminițelor festive din oraș.

S-au aprins luminițele de Crăciun în București

În acest an, tema aleasă de Primăria Municipiului București este „Capitala sărbătorilor de iarnă- Trăiește magia Crăciunului prin muzică”. Peste 7 milioane de becuri led au fost montate pe străzile din centrul Bucureștiului.

Principalele artere și zone ale orașului iluminate sunt: bulevardul Aviatorilor, Regele Mihai I, Kiseleff, Regina Elisabeta, Piața Operei, Lascăr Catargiu, Piața Constituției, Piața Romană, Calea Victoriei și Piața Unirii. De asemenea, în jurul celor trei târguri de Crăciun din București, oficialii Primăriei din București au amenajat zona cu figurine 3D uriașe, cu înălțimi cuprinse între 3,5 și 10 metri – vezi AICI galeria foto.

Cele trei târguri de Crăciun din București

Anul acesta, bucureștenii și turiștii din Capitală au de ales între trei târguri de Crăciun: în Piața Constituției, Piața Universității și la Opera Națională.

Târgul din Piața Constituției a fost inaugurat sâmbătă, 29 noiembrie, iar organizatorii promit cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Noutatea din acest an o reprezintă prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în România. Este vorba despre o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri lățime, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii.

De asemenea, zona de divertisment pentru cei mici a fost extinsă cu Sania Zburătoare, Cutia cu globuri, Santa`s Express, un mini roller-coaster tematic, Elfii interactivi și Caruselul Venețian.

În perioada 6-28 decembrie, la Opera Națională este organizat un târg dedicat familiilor și iubitorilor de muzică jass, folk și clasică.

Al treilea târg de Crăciun din București are loc în Piața Universității – Bucharest Downtown Christmas Market – în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie 2025. Piața Universității devine un pop-up culinar special, pe ritmuri urbane. Organizatorii spun că ”este locul perfect unde să te întâlnești cu prietenii, să încerci preparate stradale savuroase și să te bucuri de lumini și muzică, într-o atmosferă festivă”.