Cătălin Cazacu a ținut legătura cu fosta concurentă de la Exatlon. Ultimul mesaj primit de la Roxana Moise înainte de tragedie

De: Ana Maria Pasat 04/12/2025 | 07:00
Vestea decesului fostei concurente de la Exatlon, la ediția din 2018, Roxana Moise, i-a luat prin surprindere și pe foștii săi colegi de competiție. Țineau legătura între ei, iar fosta handbalistă îi invitase pe toți la un eveniment important din viața sa. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Roxana Moise s-a stins din viață la doar 39 de ani, în urma unei boli nemiloase. A sperat până în ultima clipă că-și va reveni, iar vestea decesului său i-a șocat pe apropiați. Inclusiv pe foștii săi colegi de concurs de la Exatlon.

Roxana Moise a fost handbalistă de performanță și ulterior a devenit instructor de Kangoo jumps
Roxana Moise a participat la Exatlon în anul 2018

Cătălin Cazacu: „Ne invitase la ziua ei”

Unul dintre aceștia, nimeni altul decât Cătălin Cazacu, face mărturisiri sfâșietoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fostul „faimos” a dezvăluit că la ani distanță de la show-ul din 2018, a ținut legătura cu fosta handbalistă. Mai mult aceasta l-a invitat alături de ceilalți concurenți, la un eveniment important din viața ei, la care din păcate niciunul nu a putut ajunge.

„Anul trecut, ne invitase la ziua ei sau la cea a soțului. Nu-mi mai amintesc exact. Știu că-și revenise din boală, că era mai bine. Ne invitase pe toți atunci, dar cred că nimeni nu s-a putut duce. Eu lucram în weekendul acela, am muncit toată vara și nu am putut merge. Din păcate, așa e viața. Uneori e prea târziu”, ne-a spus Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu ținea legătura cu Roxana Moise

„Știam că boala era în regresie”

Fostul sportiv nu ne-a ascuns faptul că știa că aceasta avea probleme de sănătate. Ultima oară a vorbit cu Roxana vara aceasta. Era la mare și părea optimistă.

„Știam că avea probleme, că făcuse ceva tratament, iar boala era în regresie. Era optimistă. Ultima oară când am vorbit cu ea, vara asta, era ok. Era la mare cu niște prieteni. Stătea în Râmnicu Vâlcea, dar mai țineam legătura între noi. A fost o ediție a Exatlon la care chiar am fost uniți. Din păcate, viața asta ne învață. Că toată lumea e trecătoare și trebuie să ne bucurăm de ce avem aici”, a adăugat acesta.

Roxana Moise i-a avut ca adversari și pe Vladimir Drăghia, Cătălin Cazacu, Anda Adam

Roxana Moise a devenit cunoscută după ce a făcut parte la ediția Exatlon din anul 2018 din echipa „Războinicilor”, alături de concurenți precum: Rafaela Marcaș, Diana Kovacs, Ștefan Floroaica, Radu Frandeș, Anca Mihăilescu, Alexandru Nedelcu, Mariana Nenu, Alina Pană, Ionuț Sugacevshi. Ea a intrat însă în competiție după startul acesteia, împreună cu Alex Moraru, mai precis în luna februarie, când primii concuenți eliminați s-au întors acasă. Mai târziu, după retragerea unui concurent (Bogdan Mardale), a intrat și Ștefan Lupu. Printre vedetele din echipa „Faimoșilor”, s-au numărat și Vladimir Drăghia, câștigătorul sezonului, Cătălin Cazacu, Anda Adam, Gianni Kiriță, Diana Bulimar, Claudia Pavel. Toți foștii concurenți au rămas în relații foarte bune și au păstrat legătura.

×