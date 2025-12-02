Acasă » Știri » Alertă în România! Gheorghe a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 02/12/2025 | 19:08
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 51 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Adumitroaie Gheorghe, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în Larga Jijia, județul Iași. Se pare că bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Nimeni nu mai știe nimic de el din data de 26 noiembrie. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite, semnalmentele lui Adumitroaie Gheorghe sunt: înălțime – 170 cm, constituție normală, ochi albaștri, păr șaten. Din păcate, nu se cunosc detalii despre vestimentația bărbatului din momentul dispariției.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Adumitroaie Gheorghe este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Adumitroaie Gheorghe. Este lege

Cine îl vede pe Adumitroaie Gheorghe este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

