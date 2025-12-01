Acasă » Știri » Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal

Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal

De: Alina Drăgan 01/12/2025 | 20:59
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal
Mister în jurul morții Georgianei /Foto: Social media

Sfârșit tragic pentru o româncă stabilită în Italia. Georgiana s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani. În jurul decesului acesteia planează misterul. Românca a fost găsită inconștientă într-un canal, iar după două zile petrecute în spital a murit. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ea. Care a fost ultimul mesaj pe care Georgiana i l-a trimis surorii sale?

Georgiana Buloi, o tânără româncă în vârstă de numai 26 de ani și originară din Nereju, județul Vrancea, a murit mult prea devreme, lăsând în urmă o durere imposibil de cuprins în cuvinte. Românca trăia la Padova, în Italia, unde era descrisă de cei apropiați drept „o fată foarte dulce”, mereu cu zâmbetul pe buze.

Mister în jurul morții Georgianei

Însă în jurul morții Georgianei planează un mister total, iar familia vrea să afle cu disperare ce s-a întâmplat. În ziua în care a dispărut, românca i-a trimis surorii sale un ultim mesaj. O anunța că merge la o biserică să se roage.

Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Gestul nu a stârnit suspiciuni, căci Georgiana obișnuia să facă asta des. Însă, după ce a trimis mesajul a dispărut și nimeni nu a mai putut să dea de ea. Ulterior, un trecător a găsit-o inconștientă într-un canal. Românca a fost transportată de urgență la spital, dar după două zile a decedat.

„Era deja ieșită, când la 11.30 i-a scris surorii mai mari că merge la Biserica Sfântul Anton să se roage. Nimic suspect, făcea asta des… (…) În ziua aceea nu lucra, era în concediu medical. De vreo zece zile se simțea puțin slăbită. (…)

Au explicat că un trecător a fost cel care a găsit-o în apă, dar că nimeni nu a văzut exact ce s-a întâmplat. Și se pare că nu există camere de supraveghere în acel punct. Când au găsit-o nu mai avea nici telefonul, nici lănțișorul pe care îl purta mereu”, a mărturisit mama Georgianei.

Familia Georgianei este acum distrusă de durere și vrea să afle cu orice preț ce i s-a întâmplat. A fost vehiculată și ideea unei tentative de suicid, pe baza unei depresii, însă mama tinerei exclude această posibilitate. Mai mult, faptul că teflonul și lănțișorul româncei lipseau ridică multe semene de întrebare.

„A fost despărțirea de fostul iubit, la sfârșit de septembrie. Ea a pus capăt relației, deși îi fusese foarte greu, pentru că spunea că îi este teamă de reacția lui. Vreau să știu ce s-a întâmplat. Vreau să știu de ce fiica mea nu se va mai întoarce niciodată acasă. Dacă cineva a văzut ce s-a întâmplat, vă rog, să iasă în față”, a mai declarat mama Georgianei.

Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două zile înainte de tragedie

Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan

Tags:
Iți recomandăm
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
Știri
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost…
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi...
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz
Adevarul
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat
Mediafax
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu avem un raport complet cu ce...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă
Gandul.ro
O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost ...
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce ...
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică ...
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor”
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin ...
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk
Vezi toate știrile
×