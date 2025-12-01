Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal

Sfârșit tragic pentru o româncă stabilită în Italia. Georgiana s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani. În jurul decesului acesteia planează misterul. Românca a fost găsită inconștientă într-un canal, iar după două zile petrecute în spital a murit. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu ea. Care a fost ultimul mesaj pe care Georgiana i l-a trimis surorii sale?

Georgiana Buloi, o tânără româncă în vârstă de numai 26 de ani și originară din Nereju, județul Vrancea, a murit mult prea devreme, lăsând în urmă o durere imposibil de cuprins în cuvinte. Românca trăia la Padova, în Italia, unde era descrisă de cei apropiați drept „o fată foarte dulce”, mereu cu zâmbetul pe buze.

Mister în jurul morții Georgianei

Însă în jurul morții Georgianei planează un mister total, iar familia vrea să afle cu disperare ce s-a întâmplat. În ziua în care a dispărut, românca i-a trimis surorii sale un ultim mesaj. O anunța că merge la o biserică să se roage.

Gestul nu a stârnit suspiciuni, căci Georgiana obișnuia să facă asta des. Însă, după ce a trimis mesajul a dispărut și nimeni nu a mai putut să dea de ea. Ulterior, un trecător a găsit-o inconștientă într-un canal. Românca a fost transportată de urgență la spital, dar după două zile a decedat.

„Era deja ieșită, când la 11.30 i-a scris surorii mai mari că merge la Biserica Sfântul Anton să se roage. Nimic suspect, făcea asta des… (…) În ziua aceea nu lucra, era în concediu medical. De vreo zece zile se simțea puțin slăbită. (…) Au explicat că un trecător a fost cel care a găsit-o în apă, dar că nimeni nu a văzut exact ce s-a întâmplat. Și se pare că nu există camere de supraveghere în acel punct. Când au găsit-o nu mai avea nici telefonul, nici lănțișorul pe care îl purta mereu”, a mărturisit mama Georgianei.

Familia Georgianei este acum distrusă de durere și vrea să afle cu orice preț ce i s-a întâmplat. A fost vehiculată și ideea unei tentative de suicid, pe baza unei depresii, însă mama tinerei exclude această posibilitate. Mai mult, faptul că teflonul și lănțișorul româncei lipseau ridică multe semene de întrebare.

„A fost despărțirea de fostul iubit, la sfârșit de septembrie. Ea a pus capăt relației, deși îi fusese foarte greu, pentru că spunea că îi este teamă de reacția lui. Vreau să știu ce s-a întâmplat. Vreau să știu de ce fiica mea nu se va mai întoarce niciodată acasă. Dacă cineva a văzut ce s-a întâmplat, vă rog, să iasă în față”, a mai declarat mama Georgianei.

