Georgiana a murit în Italia, la doar 26 de ani. Strigătul disperat al apropiaților

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 09:26
Georgiana a murit în Italia, la doar 26 de ani /Foto: Facebook

Georgiana, o română de numai 26 de ani, s-a stins din viață mult prea devreme. Aceasta era stabilită în Italia, iar apropiații sunt acum în stare de șoc. După decesul tragic, prietenii tinerei lansează acum un apel disperat, în încercarea de a ajuta familia Georgianei.

Georgiana Buloi, o tânără româncă în vârstă de numai 26 de ani și originară din Nereju, județul Vrancea, a murit mult prea devreme, lăsând în urmă o durere imposibil de cuprins în cuvinte. Românca trăia la Padova, în Italia, unde era descrisă de cei apropiați drept „o fată foarte dulce”, mereu cu zâmbetul pe buze.

Decesul prematur al Georgianei a adus multă durere și a sfâșiat inimile celor apropiați. Acum, familia ei se confruntă nu doar cu o pierdere devastatoare, ci și cu greutăți materiale pentru organizarea înmormântării în Italia.

Astfel, prietenii Georgianei au lansat un apel disperat în mediul online. A fost lansată o strângere de fonduri pe platforma GoFundMe pentru ca tânăra să poată avea parte de o înmormântare așa cum se cuvine.

„Bună tuturor, sunt Husanu Roxana Lucia. Cu o durere profundă împărtășesc vestea tristă a dispariției dragei mele prietene, Georgiana Buloi. Ne-a părăsit mult prea devreme, într-o vârstă încă fragilă, plină de vise. Pierderea ei lasă un gol imens în cei care au cunoscut-o și au iubit-o.

Familia ei trece printr-un moment foarte dificil, inclusiv din punct de vedere economic, și se vede acum nevoită să suporte singură cheltuielile pentru înmormântare. Din acest motiv am decis să inițiez această strângere de fonduri, pentru a-i oferi ultimul salut pe care îl merită și pentru a ușura măcar puțin povara celor care rămân.

Oricine dorește și poate contribui, chiar și cu o sumă mică, ne va fi de un ajutor enorm. Fiecare gest, chiar și cel mai mic, va face diferența. Pentru informații și pentru a avea acces la documentația legată de strângerea de fonduri vă puteți adresa direct mie. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care veți fi alături de noi”, a transmis prietena Georgianei, în mediul online.

Trecerea în neființă a Georgianei a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Nu voi fi niciodată în stare să găsesc cuvintele potrivite ca să pot exprima toată durerea. Știu doar că viața fără tine nu mi-o pot imagina, fără râsul tău și ochii tăi frumoși. Să ai drum lin, îngerul meu mic, ai grijă de noi toți”;

„Prietena mea, fosta mea colegă, vei fi cu siguranță cel mai frumos, cel mai dulce și cel mai zâmbitor înger pe care îl poate avea paradisul. Sunt șocată, nu pot să cred. Odihnește-te în pace, prietena mea”;

„Fie ca rugăciunile noastre să ajungă la ființa dragă care ne-a părăsit atât de curând. Dumnezeu să te ierte, draga Georgiana Buloi”, sunt doar câteva din mesajele din mediul online.

