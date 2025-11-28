Acasă » Știri » Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 17:42
Sfârșitul prematur și brusc al Jasminei, tânăra de 20 de ani care a murit în accidentul rutier de pe Calea Ferentari, a îndurerat o întreagă comunitate. Iubitul fetei nu își revine nici acum din șoc și își strigă durerea pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant pe care acesta l-a postat în memoria iubitei sale.

În noaptea de marți spre miercuri (25-26 noiembrie), Jasmina și-a pierdut viața într-un accident rutier. Tânăra de 20 de ani era pasageră în mașina prietenei sale și se îndreptau dinspre Calea Rahovei spre Bulevardul Pieptănari, sectorul 5 al Capitalei.

Iubitul Jasminei, mesaj emoționant în memoria tinerei

La un moment dat, șoferița a pierdut controlul volanului, s-a răsucit cu mașina și s-a izbit frontal într-un stâlp de iluminat. Impactul a fost atât de puternic încât motorul a zburat de sub capotă pe o distanță de 50 de metri, pe șosea, iar bucăți de tablă din mașină au fost proiectate în autoturismul unui tânăr de 19 ani – care se afla pe aceeași direcție mers.

Jasmina a murit pe loc, iar prietena ei șoferiță (în vârstă de 21 de ani) a supraviețuit, însă a ajuns în stare gravă la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o încă nu își revin din șocul suferit. Iubitul fetei își plânge jumătatea pe o rețea de socializare, unde a publicat o fotografie cu Jasmina. În dreptul imaginii, băiatul a scris un mesaj emoționant

sursă foto: TikTok

”Nu te voi uita niciodată! Dragostea mea, frumusețea mea, cumințenia mea”, a scris tânărul în dreptul fotografiei cu iubita lui.

 

