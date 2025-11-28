Ultimul mesaj postat de Jasmina, tânăra moartă în accidentul produs de prietena ei: „Nu suntem pe pământ atât de mult timp…”

Un grav accident rutier produs pe 26 noiembrie, pe Calea Ferentari din București, a dus la moartea unei tinere de 20 de ani și a zguduit comunitatea din care aceasta făcea parte. Tragedia s-a petrecut în jurul orei serii, atunci când autoturismul în care se aflau două prietene a pierdut controlul și s-a izbit violent de un stâlp aflat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre tinere, Jasmina, nu a mai putut fi salvată, iar drumul ei s-a oprit brusc în acel moment fatidic.

Ancheta autorităților continuă, dar primele informații indică faptul că șoferița, în vârstă de 21 de ani, ar fi circulat cu viteză. Pierderea controlului mașinii pe o porțiune de drum nu foarte circulată la acea oră a transformat un drum obișnuit într-o tragedie care a marcat profund familiile implicate, dar și pe cei care le cunoșteau pe fete. Martorii care au ajuns ulterior la fața locului au descris o scenă devastatoare, cu vehiculul avariat complet și echipajele de intervenție mobilizate în încercarea de a gestiona urmările accidentului.

Ultimul mesaj postat de Jasmina

Moartea Jasminei a provocat un val de emoție în rândul apropiaților, căci tânăra era considerată o prezență optimistă, activă pe rețelele de socializare și apreciată de prieteni pentru felul ei deschis de a fi. Cu puțin timp înainte de producerea accidentului, ea postase pe platformele online o imagine în care apărea pregătită pentru un eveniment, îmbrăcată într-o ținută elegantă, având un aer senin și încrezător.

Fotografia, aparent una obișnuită, a devenit ulterior punctul central al numeroaselor mesaje de regret ale celor care o urmăreau. Postarea, realizată fără să bănuiască ce urma să se întâmple, a rămas acum ca o ultimă urmă a prezenței sale în mediul virtual.

„Nu suntem pe pământ atât de mult timp încât să ne permitem să trăim nefericiți.” , a transmis Jasmina.

